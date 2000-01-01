Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса

Знаменитый актер получил отличие за самую длительную кинокарьеру в Marvel.

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Голливудский актер австралийского происхождения Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннеса. Звезде вручили сертификат, в котором указывается, что он установил рекорд, дольше всех играя в фильмах киновселенной Marvel. Об этом сообщается на странице Книги рекордов Гиннеса в Twitter.

Когда я был ребенком, Книга рекордов Гиннеса была недостижимой мечтой. Вот так, я сделал это! Именно поэтому я попал в шоу-бизнес. Благодарю Вас, – поделился впечатлениями Хью Джекман.

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Отмечается, что Хью Джекман играл Росомаху в течение 16 лет и 228 дней. Впервые он появился в образе супергероя Marvel в 2000 году в ленте “Люди Х“, а в последний раз - в 2017 году в картине “Логан“.

Напомним, что сегодня, 23 февраля, пройдет финал Нацотбора на “Евровидение 2019“.