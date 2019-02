Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса

Читай также: Оскар 2019: когда и где смотреть церемонию награждения

Голливудский актер австралийского происхождения Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннеса. Звезде вручили сертификат, в котором указывается, что он установил рекорд, дольше всех играя в фильмах киновселенной Marvel. Об этом сообщается на странице Книги рекордов Гиннеса в Twitter.

Welcome to the family, @RealHughJackman. Congratulations on your record-breaking @Marvel career as Wolverine. pic.twitter.com/p59RjWxQT1