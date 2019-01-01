В шоу "Дивовижні люди" Маша Ефросинина показала свое истинное лицо

Премьера нового шоу состоится уже в эту субботу на канале "Украина".

Уже завтра, 23 февраля, в 21:00 канал “Украина“ покажет премьерный выпуск новейшего супер-шоу “Дивовижні люди“, за победу в котором будут бороться украинцы с выдающимися умственными способностями.

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Популярная телеведущая и эксперт проекта Маша Ефросинина призналась, какие чувства она испытала на съемках шоу и почему люди подумают, что она эмоционально нестабильна.

По словам Маши, она была по-настоящему шокирована, с какими людьми мы живем в одно время.

“Герои нашего шоу не поддаются никаким сложностям времени, они не сидят в соцсетях и не уподобляются людям, которые верят в вечную “зраду“ и отчаяние, они не уподобляются массовой панике. Наши “Дивовижні люди“ просто продолжают проживать прекрасную жизнь, развивая свои способности, демонстрируя нам всем это с силой, легкостью и восторгом, – говорит Маша Ефросинина. – Вполне возможно, когда зрители увидят это шоу, подумают, что я эмоционально нестабильна. У меня там такие реакции, что все впервые наконец увидят мое истинное лицо (смеется). Дело в том, что я “трошки ку-ку“ реагировала на людей, возможности которых никак не могла объяснить“.

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В то же время продюсеры шоу “Дивовижні люди“ открыли некоторые секреты его создания. Один из самых сложных и эффектных номеров был создан для участника, который, задержав дыхание, играл в шахматы под водой. Специально для этого в студию проекта поместили настоящий бассейн. Для испытания участницы с феноменальной памятью понадобилось 12 видов змей, а для девушки, которая демонстрировала уникальную визуальную память, прямо в студии канала “Украина“ построили целый одесский дворик. В шоу приняли участие люди разных возрастов – самому юному герою всего 6 лет, а самому взрослому – 59. Это подтверждает теорию, что тренировать мозг можно и нужно в любом возрасте.

Как сообщалось ранее, ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а звездными экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны “Говорить Україна“ на канале “Украина“ Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко.

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Напомним, в каждом из 9 выпусков супер-шоу “Дивовижні люди“ за победу соревнуются 6 участников. Победитель выпуска определяется путем голосования: участников оценивают зрители в зале с помощью специального мобильного приложения, а также звездные эксперты проекта. В зависимости от того, насколько участник поразил своими умственными способностями, зрители и эксперты ставят баллы – от 1 до 10. Триумфатор вечера получит денежный приз – 100 000 гривен, а также станет участником финального выпуска. В 10-м выпуске телепроекта будут бороться лучшие из лучших, а победителя шоу выберет вся страна путем СМС-голосования.

Масштабное шоу “Дивовижні люди“ – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Производством шоу по заказу канала “Украина“ занимается компания Friends Production. Телепроект будет выходить в эфир канала по субботам в 21:00.

Напомним, ранее Машу Ефросинину заподозрили в беременности.