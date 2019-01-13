#10YearChallenge: как звезды выглядели 10 лет назад
В сети запустили новый интересный челлендж - #10YearChallenge. Его условие - опубликовать фото десятилетней давности и нынешнее, сравнив их.
К флешмобу уже присоединились как голливудские, так и украинские знаменитости. Ivona предлагает подборку самых ярких звездных кадров.
- Королева поп-музыки Мадонна
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60-летняя певица практически не изменилась с 2008 года. К слову, Мадонна может выступить на “Евровидении-2019“ в Израиле (подробности читайте здесь).
- Актриса Джессика Бил
Жена Джастина Тимберлейка за 10 лет сменила цвет волос, а в остальном практически не изменилась.
- Актриса Кейт Хадсон
Кейт Хадсон также может похвастаться молодостью и красотой: кажется, что за 10 лет она вообще не изменилась (разве что дважды стала мамой и теперь не стесняется кормить дочь грудью на камеру).
- Певица Джанет Джексон
Младшая сестра легендарного Майкла Джексона 10 лет назад была как две капли воды похожа на своего брата.
- Певица Ники Минаж
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Рэперша Ники Минаж не меняется по крайней мере в одном - в любое время она остается яркой, эпатажной и вызывающей.
- Актриса Риз Уизерспун
Еще немного и мы начнем подозревать, что Риз Уизерспун продала душу дьяволу. Разве можно даже подумать, что эти снимки были сделаны с разницей в 10 лет?
- Травести-дива Монро
Украинская травести-дива Монро еще в 2009 году не боялась удивлять и эпатировать публику.
#2009vs2019 или #10yearchallenge 😆😂 Не отставая от трендов, решила поучаствовать в модном челендже, который взорвал инста за последние пару дней😉 Хотя я не по этим делам. Ну то есть, не поддаюсь стадным течениям. Но трансформационные внешние перемены обожаю! Поэтому вуаля: Монро 2009-го года разлива против Неугомонной 2019-го 😍 Спецом достала старый комп, отыскала папку с прошлым фотосетами, выбрала не самый удачный кадр, чтобы на его фоне свежее фото от @julia_shelegova выглядело выиграшно и свежо❤ А если серьезно, тогда я только открывала для себя мир большого шоу- бизнеса и перла, как танк, без прощупывания почвы и стратегических планов. Боялась, как мои кошки пылесоса, Но не пряталась под диваном, а продолжала продвигаться вперед, порой не понимая, На хера оно мне? Просто нравилось и хотелось. Сейчас же, ценность и значимость времени - первостепенно. И категории «лишь бы», « просто так » не проходят! Время, как забирает, Так и награждает, Поэтому всё в равновесии) И тональники современные обладают эффектом фотошопа, хотя, нужный взгляд в редакторе Не нарисуешь😉 мур мяу😻 #НеугомоннаяМонро
- Ведущая Маша Ефросинина
Украинская ведущая Маша Ефросинина показала, как похудела за 10 лет.
По хэштегу #10yearschallenge сейчас уже миллион публикаций:)) Люди развлекаются, публикуя себя с десятилетней разницей, а я, как выразился мой муж, снова подставляюсь под обстрел: «раньше вы были сексуальней/привлекательней/лучше и даже талантливей ( вот до сих пор не могу разгадать, как талант зависит от размера щёк)» . Возможно, и так! Но чем больше я думаю о том, почему так происходит в моем случае, тем больше убеждаюсь, что тот мой образ десятилетней давности больше связан с эмоциями, которые мой зритель испытывал, смотря то или иное шоу с моим участием! Все шоу были развлекательные и весёлые, а, значит, и я воспринималась не иначе, как девочка-задор! Никто никогда не думал ни про мои ощущения при виде себя в зеркале, никому не было дела, чем вид тот был вызван - я была всего лишь одним из факторов вырабатывания реакций на проект! И это тоже справедливо! Гневить Бога не буду- мне дана невероятнейшая любовь нескольких поколений украинцев!!! Мне улыбаются и обнимают люди на улицах! Я счастливый человек! Но в этом редком для себя челендже я сознательно участвую, чтобы показать всем, кому я нравлюсь или нет- если ты проделываешь над собой гигантскую работу, отскребаешь свою самооценку от плинтуса и, наконец, начинаешь НРАВИТСЯ СЕБЕ САМ- ты становишься НЕУЯЗВИМ к чужому мнению о своей внешности! #challengeaccepted #thechallengeissurviving
- Актриса Ева Лонгория
Звезда сериала “Отчаянные домохозяйки“, которая до сих пор приходит в форму после родов, показала, какой стройной была в 2008 году.
- Певица Наталия Могилевская
Поклонники украинской артистки отметили, что за 10 лет у нее поменялся взгляд - он стал глубже, загадочнее, мудрее.
10 лет - это маленькая жизнь, в большом мире событий, суеты и людей. Время идет медленно, когда за ним следишь и пользуется нашей рассеянностью, когда чувствует слежку. Возможно даже, что существует два времени: то, за которым мы следим, и то, которое нас преобразует! На ваш взгляд, что за эти 10 лет изменилось? 🤔 #10yearschallenge #2008 #2018 #2008vs2018 #время #доипосле #натальямогилевская #могилевская #язавелась #ятанцевала
- Модель Алина Байкова
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Украинская подружка Леонардо Ди Каприо Алина Байкова выглядит превосходно и сейчас, и на снимке 10-летней давности.
- Телезвезда Кейтлин Дженнер
Женщина-трансгендер Кейтлин Дженнер 10 лет назад еще была мужчиной Брюсом.
- Певица и актриса Дженнифер Лопес
Фигуре 49-летней Джей Ло может позавидовать каждая, а 10 лет назад она находилась в интересном положении и позировала с беременным животом.
Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских показала пикантное фото.
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