Сеть захватил новый челлендж - пользователи Instagram показывают, как выглядели 10 лет назад: звездная подборка.

10YearChallenge: как звезды выглядели 10 лет назад instagram.com/janetjackson

В сети запустили новый интересный челлендж - #10YearChallenge. Его условие - опубликовать фото десятилетней давности и нынешнее, сравнив их.

К флешмобу уже присоединились как голливудские, так и украинские знаменитости. Ivona предлагает подборку самых ярких звездных кадров.

Королева поп-музыки Мадонна

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60-летняя певица практически не изменилась с 2008 года. К слову, Мадонна может выступить на “Евровидении-2019“ в Израиле (подробности читайте здесь).

Актриса Джессика Бил

Жена Джастина Тимберлейка за 10 лет сменила цвет волос, а в остальном практически не изменилась.

Актриса Кейт Хадсон

Кейт Хадсон также может похвастаться молодостью и красотой: кажется, что за 10 лет она вообще не изменилась (разве что дважды стала мамой и теперь не стесняется кормить дочь грудью на камеру).

Певица Джанет Джексон

Младшая сестра легендарного Майкла Джексона 10 лет назад была как две капли воды похожа на своего брата.

Певица Ники Минаж

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Рэперша Ники Минаж не меняется по крайней мере в одном - в любое время она остается яркой, эпатажной и вызывающей.

Актриса Риз Уизерспун

Еще немного и мы начнем подозревать, что Риз Уизерспун продала душу дьяволу. Разве можно даже подумать, что эти снимки были сделаны с разницей в 10 лет?

Травести-дива Монро

Украинская травести-дива Монро еще в 2009 году не боялась удивлять и эпатировать публику.

Ведущая Маша Ефросинина

Украинская ведущая Маша Ефросинина показала, как похудела за 10 лет.

Актриса Ева Лонгория

Звезда сериала “Отчаянные домохозяйки“, которая до сих пор приходит в форму после родов, показала, какой стройной была в 2008 году.

Певица Наталия Могилевская

Поклонники украинской артистки отметили, что за 10 лет у нее поменялся взгляд - он стал глубже, загадочнее, мудрее.

Модель Алина Байкова

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Украинская подружка Леонардо Ди Каприо Алина Байкова выглядит превосходно и сейчас, и на снимке 10-летней давности.

Телезвезда Кейтлин Дженнер

Женщина-трансгендер Кейтлин Дженнер 10 лет назад еще была мужчиной Брюсом.

Певица и актриса Дженнифер Лопес

Фигуре 49-летней Джей Ло может позавидовать каждая, а 10 лет назад она находилась в интересном положении и позировала с беременным животом.

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских показала пикантное фото.