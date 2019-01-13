Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

#10YearChallenge: как звезды выглядели 10 лет назад

Комментариев: 0
Сеть захватил новый челлендж - пользователи Instagram показывают, как выглядели 10 лет назад: звездная подборка.
10YearChallenge: как звезды выглядели 10 лет назад
10YearChallenge: как звезды выглядели 10 лет назад
instagram.com/janetjackson

В сети запустили новый интересный челлендж - #10YearChallenge. Его условие - опубликовать фото десятилетней давности и нынешнее, сравнив их.

К флешмобу уже присоединились как голливудские, так и украинские знаменитости. Ivona предлагает подборку самых ярких звездных кадров.

  • Королева поп-музыки Мадонна

Читай также: 20 лет назад: Потап показал, как выглядел в начале карьеры

60-летняя певица практически не изменилась с 2008 года. К слову, Мадонна может выступить на “Евровидении-2019“ в Израиле (подробности читайте здесь).

  • Актриса Джессика Бил

Жена Джастина Тимберлейка за 10 лет сменила цвет волос, а в остальном практически не изменилась.

  • Актриса Кейт Хадсон

Кейт Хадсон также может похвастаться молодостью и красотой: кажется, что за 10 лет она вообще не изменилась (разве что дважды стала мамой и теперь не стесняется кормить дочь грудью на камеру).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A decade and a buzz cut later 💇‍♀️ #10YearChallenge

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

  • Певица Джанет Джексон

Младшая сестра легендарного Майкла Джексона 10 лет назад была как две капли воды похожа на своего брата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

challenge accepted 😝 #glowupchallenge #howharddidaginghityouchallenge

Допис, поширений Janet Jackson (@janetjackson)

  • Певица Ники Минаж

Читай также: Холли Берри показала, как выглядела в 15 лет

Рэперша Ники Минаж не меняется по крайней мере в одном - в любое время она остается яркой, эпатажной и вызывающей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤪😅

Допис, поширений Barbie® (@nickiminaj)

  • Актриса Риз Уизерспун

Еще немного и мы начнем подозревать, что Риз Уизерспун продала душу дьяволу. Разве можно даже подумать, что эти снимки были сделаны с разницей в 10 лет?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time sure does fly when you are having fun!! #10YearChallenge

Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

  • Травести-дива Монро

Украинская травести-дива Монро еще в 2009 году не боялась удивлять и эпатировать публику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#2009vs2019 или #10yearchallenge 😆😂 Не отставая от трендов, решила поучаствовать в модном челендже, который взорвал инста за последние пару дней😉 Хотя я не по этим делам. Ну то есть, не поддаюсь стадным течениям. Но трансформационные внешние перемены обожаю! Поэтому вуаля: Монро 2009-го года разлива против Неугомонной 2019-го 😍 Спецом достала старый комп, отыскала папку с прошлым фотосетами, выбрала не самый удачный кадр, чтобы на его фоне свежее фото от @julia_shelegova выглядело выиграшно и свежо❤ А если серьезно, тогда я только открывала для себя мир большого шоу- бизнеса и перла, как танк, без прощупывания почвы и стратегических планов. Боялась, как мои кошки пылесоса, Но не пряталась под диваном, а продолжала продвигаться вперед, порой не понимая, На хера оно мне? Просто нравилось и хотелось. Сейчас же, ценность и значимость времени - первостепенно. И категории «лишь бы», « просто так » не проходят! Время, как забирает, Так и награждает, Поэтому всё в равновесии) И тональники современные обладают эффектом фотошопа, хотя, нужный взгляд в редакторе Не нарисуешь😉 мур мяу😻 #НеугомоннаяМонро

Допис, поширений Неугомонная Монро (@monritta)

  • Ведущая Маша Ефросинина

Украинская ведущая Маша Ефросинина показала, как похудела за 10 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По хэштегу #10yearschallenge сейчас уже миллион публикаций:)) Люди развлекаются, публикуя себя с десятилетней разницей, а я, как выразился мой муж, снова подставляюсь под обстрел: «раньше вы были сексуальней/привлекательней/лучше и даже талантливей ( вот до сих пор не могу разгадать, как талант зависит от размера щёк)» . Возможно, и так! Но чем больше я думаю о том, почему так происходит в моем случае, тем больше убеждаюсь, что тот мой образ десятилетней давности больше связан с эмоциями, которые мой зритель испытывал, смотря то или иное шоу с моим участием! Все шоу были развлекательные и весёлые, а, значит, и я воспринималась не иначе, как девочка-задор! Никто никогда не думал ни про мои ощущения при виде себя в зеркале, никому не было дела, чем вид тот был вызван - я была всего лишь одним из факторов вырабатывания реакций на проект! И это тоже справедливо! Гневить Бога не буду- мне дана невероятнейшая любовь нескольких поколений украинцев!!! Мне улыбаются и обнимают люди на улицах! Я счастливый человек! Но в этом редком для себя челендже я сознательно участвую, чтобы показать всем, кому я нравлюсь или нет- если ты проделываешь над собой гигантскую работу, отскребаешь свою самооценку от плинтуса и, наконец, начинаешь НРАВИТСЯ СЕБЕ САМ- ты становишься НЕУЯЗВИМ к чужому мнению о своей внешности! #challengeaccepted #thechallengeissurviving

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

  • Актриса Ева Лонгория

Звезда сериала “Отчаянные домохозяйки“, которая до сих пор приходит в форму после родов, показала, какой стройной была в 2008 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Well, here it goes y’all🕴🏼#10YearChallenge #BangBang 😂 #2008vs2018

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)

  • Певица Наталия Могилевская

Поклонники украинской артистки отметили, что за 10 лет у нее поменялся взгляд - он стал глубже, загадочнее, мудрее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 лет - это маленькая жизнь, в большом мире событий, суеты и людей. Время идет медленно, когда за ним следишь и пользуется нашей рассеянностью, когда чувствует слежку. Возможно даже, что существует два времени: то, за которым мы следим, и то, которое нас преобразует! На ваш взгляд, что за эти 10 лет изменилось? 🤔 #10yearschallenge #2008 #2018 #2008vs2018 #время #доипосле #натальямогилевская #могилевская #язавелась #ятанцевала

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

  • Модель Алина Байкова

Читай также: Украинская модель Алина Байкова обнажилась на фото

Украинская подружка Леонардо Ди Каприо Алина Байкова выглядит превосходно и сейчас, и на снимке 10-летней давности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Following #InstaTrend 🤗 #10yearchallenge

Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova)

  • Телезвезда Кейтлин Дженнер

Женщина-трансгендер Кейтлин Дженнер 10 лет назад еще была мужчиной Брюсом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Now THAT is a #10YearChallenge Be authentic to yourself 💜

Допис, поширений Caitlyn Jenner (@caitlynjenner)

  • Певица и актриса Дженнифер Лопес

Фигуре 49-летней Джей Ло может позавидовать каждая, а 10 лет назад она находилась в интересном положении и позировала с беременным животом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#10yearchallenge #challengeaccepted ♥️

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских показала пикантное фото.

Поделись:
Теги: #10YearChallenge, фото 10 лет назад
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь