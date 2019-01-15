20 лет назад: Потап показал, как выглядел в начале карьеры

Украинский продюсер и рэпер Потап отметил важную дату.

Потап показал, как выглядел 20 лет назад instagram.com/realpotap

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) показал, как выглядел в начале своей творческой карьеры.

Читай также: Как Потап и Настя Каменских проводят время в Мексике: яркие фото

В своем Instagram-аккаунте музыкант опубликовал видео с архивными кадрами, на которых также запечатлен Юрий Горовой (Ugo). Ролик посвящен 20-летию с момента начала рэперской карьеры Горового:

Вот так 20 лет подряд! Поздравляю Юрия Горового с юбилеем, мы ещё всех удивим! 20 years of happy hip hop living #ugo

К слову, ранее мы публиковали архивное интервью с Потапом, записанное в 2003 году. Прочитать его можно здесь.

С Юрием Горовым Потап дружил много лет, однако это не помешало рэперу увести у друга жену Ирину. Впрочем, и Потапу не было суждено прожить с ней долго и счастливо - они разошлись в 2011 году, а в 2014-м - официально оформили развод.

Напомним, легендарная певица Мадонна может выступить на международном песенном конкурсе “Евровидение-2019“. Подробности читайте здесь.