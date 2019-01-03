Украинские музыканты Потап и Настя Каменских вместе проводят отпуск.

Как Потап и Настя Каменских проводят время на пляже в Мексике: яркие фото instagram.com/kamenskux/

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских отправилась в отпуск вместе со своим бывшим коллегой по группе “Потап и Настя“ Алексеем Потапенко (Потап).

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Сейчас они отдыхают в Мексике и хотя не публикуют общих снимков, поклонники сразу же заметили, что артисты фотографируются на одних и тех же локациях.

К примеру, сегодня они решили провести день на пляже (кстати, еще одну горячую фотографию Насти Каменских в купальнике вы можете найти здесь):

Перед этим Потап и Настя публиковали фотографии с одного и того же бассейна:

Судя по всему, скучать артистам некогда. Они наслаждаются природой и архитектурными памятниками.

К слову, это уже далеко не первый отпуск, который Настя Каменских проводит вместе с Потапом. Недавно они вместе летали в США и Италию.

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Поклонники давно подозревают, что артистов связывает нечто большее, чем просто работа и дружба. Ведь Настя утверждает, что она обручена - как бы тогда ее возлюбленный относился к постоянным общим поездкам в разные страны с Потапом?

Некоторые даже предполагают, что музыканты тайно поженились. Однако сами музыканты не спешат ни подтверждать, ни опровергать эти слухи.

Напомним, ранее мы показывали, как проводит отпуск украинская певица и актриса Даша Астафьева.