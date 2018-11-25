На концерте Насти Каменских распылили отравляющий газ
В воскресенье, 25 ноября, жуткий инцидент произошел на концерте исполнительницы Насти Каменских в Харькове.
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В то время, как певица выступала в “Караване“, неизвестный распылил слезоточивый газ в 20 метрах от сцены. Видео произошедшего уже опубликовано в социальной сети Instagram:
Сегодня в "Караване" во время выступления Насти Каменских кто-то выпустил отравляющий газ и начался массовый выход людей из магазина. А те, кто не понимали в чем дело, продолжали заходить на концерт. Я почувствовал этот газ по першению в горле и в носу - очень быстро начал действовать.
В помещении было несколько тысяч человек, которые могли получить вред своему здоровью.
Сегодня в Караване во время выступления Насти Каменских кто-то выпустил отравляющий газ и начался массовый выход людей из магазина. А те, кто не понимали в чем дело, продолжали заходить на концерт. Я почувствовал этот газ по першению в горле и в носу - очень быстро начал действовать. В помещении было несколько тысяч человек, которые могли получить вред своему здоровью. Поэтому чтобы предупредить возможные последствия рекомендую всем пить много воды, а лучше принять энтеросорбенты. Можно любой, но я рекомендую Атоксил в виде порошка или геля - 1 пакет запить 300-500 мл воды. Если среди Ваших знакомых кто-то был на концерте - передайте им это сообщение - возможно сможете предотвратить неприятности со здоровьем. А Насте большой респект - продолжала петь как будто ничего не случилось. Профессионал! #караван_харьков #настякаменских #караван_каменских #каменских #nk
По словам очевидцев, Настя продолжила свое выступление, несмотря на инцидент.
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