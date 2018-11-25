На концерте Насти Каменских распылили отравляющий газ

Неприятный инцидент произошел на концерте украинской певицы Насти Каменских в Харькове: подробности.

В воскресенье, 25 ноября, жуткий инцидент произошел на концерте исполнительницы Насти Каменских в Харькове.

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В то время, как певица выступала в “Караване“, неизвестный распылил слезоточивый газ в 20 метрах от сцены. Видео произошедшего уже опубликовано в социальной сети Instagram:

Сегодня в "Караване" во время выступления Насти Каменских кто-то выпустил отравляющий газ и начался массовый выход людей из магазина. А те, кто не понимали в чем дело, продолжали заходить на концерт. Я почувствовал этот газ по першению в горле и в носу - очень быстро начал действовать.

В помещении было несколько тысяч человек, которые могли получить вред своему здоровью.

По словам очевидцев, Настя продолжила свое выступление, несмотря на инцидент.

Напомним, ранее американская светская львица Ким Кардашьян сделала откровенное признание о наркотиках.