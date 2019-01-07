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Даша Астафьева заворожила фанов горячими фото с Бали

Комментариев: 1
Украинская певица и актриса Даша Астафьева отправилась в отпуск: как она проводит время.
Даша Астафьева заворожила фанов фото с Бали
Даша Астафьева заворожила фанов фото с Бали
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева проводит свой зимний отпуск на острове Бали.

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Секс-бомба вовсю делится со своими подписчиками в социальной сети Instagram снимками с отдыха. Судя по фотографиям, в отпуске Даша наслаждается природой Бали, местными достопримечательностями и с удовольствием общается с местными жителями. Астафьева даже научила местных девушек говорить украинское “дякую“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Влюбилась 😩 опять.

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

Кроме того, Астафьева обрадовала поклонников горячими фото в купальнике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круг спасательный, опять же, есть...

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

Не одной Даше повезло наслаждаться отдыхом на островах - отработав все корпоративы, многие украинские звезды отправились в отпуск. Смотрите, где и как сейчас проводят время Надя Дорофева и Владимир Дантес, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Джамала, Потап и Настя Каменских, Светлана Лобода и Ани Лорак.

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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Теги: Даша Астафьева, отпуск, фото в купальнике, Бали
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
SEMPENTY    09.01.2019, 18:08
Оценка:  0
SEMPENTY
Так а где здесь горячие фото? Я не увидел.... Абсолютно тупая и бездарная работа PR-менеджеров. Ребята идите грузить вагоны.
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