Даша Астафьева заворожила фанов горячими фото с Бали

Украинская певица и актриса Даша Астафьева отправилась в отпуск: как она проводит время.

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева проводит свой зимний отпуск на острове Бали.

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Секс-бомба вовсю делится со своими подписчиками в социальной сети Instagram снимками с отдыха. Судя по фотографиям, в отпуске Даша наслаждается природой Бали, местными достопримечательностями и с удовольствием общается с местными жителями. Астафьева даже научила местных девушек говорить украинское “дякую“.

Кроме того, Астафьева обрадовала поклонников горячими фото в купальнике.

Не одной Даше повезло наслаждаться отдыхом на островах - отработав все корпоративы, многие украинские звезды отправились в отпуск. Смотрите, где и как сейчас проводят время Надя Дорофева и Владимир Дантес, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Джамала, Потап и Настя Каменских, Светлана Лобода и Ани Лорак.

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем.