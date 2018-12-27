Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория показала общий снимок со своим первенцем.

Ева Лонгория показала фигуру в купальнике через полгода после родов getty images

Актриса Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в сериале “Отчаянные домохозяйки“, показала, как выглядит ее фигура через полгода после родов.

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В своем Instagram-аккаунте она опубликовала несколько снимков в купальнике. На одном из них Ева запечатлена с сыном Сантьяго Энрике Бастоном на руках.

На втором снимке Лонгория запечатлена в полный рост в черном сдельном купальнике без бретелей.

Отметим, что 43-летняя Ева Лонгория родила своего первенца Сантьяго Энрике Бастона 19 июня 2018 года. Отцом ребенка стал муж актрисы Хосе Бастон.

Напомним, ранее украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала, как проходила ее беременность.