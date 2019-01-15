Монро показала фото 10-летней давности
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41-летняя Монро часто эпатирует публику своими выходками и высказываниями. В очередной раз травести-дива доказала, что ей плевать на критику окружающих и опубликовала фото 10-летней давности.
Коллаж из двух фото, из которых смотрит загадочная Монро с разницей в 10 лет, можно увидеть на страничке знаменитости в Instagram.
Травести-дива решила не отставать от современных трендов и приняла участие в “10yearchallenge“. Монро подчеркивает, что обожает трансформации внешности:
Спецом достала старый комп, отыскала папку с прошлым фотосетами, выбрала не самый удачный кадр, чтобы на его фоне свежее фото от выглядело выиграшно и свежо. А если серьезно, тогда я только открывала для себя мир большого шоу- бизнеса и перла, как танк, без прощупывания почвы и стратегических планов. Боялась, как мои кошки пылесоса. Но не пряталась под диваном, а продолжала продвигаться вперед, порой не понимая, зачем оно мне? Просто нравилось и хотелось. Время, как забирает, так и награждает, поэтому всё в равновесии.
#2009vs2019 или #10yearchallenge 😆😂 Не отставая от трендов, решила поучаствовать в модном челендже, который взорвал инста за последние пару дней😉 Хотя я не по этим делам. Ну то есть, не поддаюсь стадным течениям. Но трансформационные внешние перемены обожаю! Поэтому вуаля: Монро 2009-го года разлива против Неугомонной 2019-го 😍 Спецом достала старый комп, отыскала папку с прошлым фотосетами, выбрала не самый удачный кадр, чтобы на его фоне свежее фото от @julia_shelegova выглядело выиграшно и свежо❤ А если серьезно, тогда я только открывала для себя мир большого шоу- бизнеса и перла, как танк, без прощупывания почвы и стратегических планов. Боялась, как мои кошки пылесоса, Но не пряталась под диваном, а продолжала продвигаться вперед, порой не понимая, На хера оно мне? Просто нравилось и хотелось. Сейчас же, ценность и значимость времени - первостепенно. И категории «лишь бы», « просто так » не проходят! Время, как забирает, Так и награждает, Поэтому всё в равновесии) И тональники современные обладают эффектом фотошопа, хотя, нужный взгляд в редакторе Не нарисуешь😉 мур мяу😻 #НеугомоннаяМонро
Также она добавила, современные тональные средства обладают эффектом фотошопа, хотя, нужный взгляд в редакторе не нарисуешь.
Напомним, неугомонная Монро часто экспериментирует с внешностью, примеряя новые образы.
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