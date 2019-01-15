Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Монро показала фото 10-летней давности

Комментариев: 0
Травести-дива поддержала модный челлендж, хотя признается, что не любит массовые течения.
Монро показала фото 10 летней давности
Монро показала фото 10 летней давности
instagram.com/monritta

Читай также: Травести-дива Монро показала себя без макияжа

41-летняя Монро часто эпатирует публику своими выходками и высказываниями. В очередной раз травести-дива доказала, что ей плевать на критику окружающих и опубликовала фото 10-летней давности.

Коллаж из двух фото, из которых смотрит загадочная Монро с разницей в 10 лет, можно увидеть на страничке знаменитости в Instagram.

Травести-дива решила не отставать от современных трендов и приняла участие в “10yearchallenge“. Монро подчеркивает, что обожает трансформации внешности:

Спецом достала старый комп, отыскала папку с прошлым фотосетами, выбрала не самый удачный кадр, чтобы на его фоне свежее фото от  выглядело выиграшно и свежо. А если серьезно, тогда я только открывала для себя мир большого шоу- бизнеса и перла, как танк, без прощупывания почвы и стратегических планов. Боялась, как мои кошки пылесоса. Но не пряталась под диваном, а продолжала продвигаться вперед, порой не понимая, зачем оно мне? Просто нравилось и хотелось. Время, как забирает, так и награждает, поэтому всё в равновесии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#2009vs2019 или #10yearchallenge 😆😂 Не отставая от трендов, решила поучаствовать в модном челендже, который взорвал инста за последние пару дней😉 Хотя я не по этим делам. Ну то есть, не поддаюсь стадным течениям. Но трансформационные внешние перемены обожаю! Поэтому вуаля: Монро 2009-го года разлива против Неугомонной 2019-го 😍 Спецом достала старый комп, отыскала папку с прошлым фотосетами, выбрала не самый удачный кадр, чтобы на его фоне свежее фото от @julia_shelegova выглядело выиграшно и свежо❤ А если серьезно, тогда я только открывала для себя мир большого шоу- бизнеса и перла, как танк, без прощупывания почвы и стратегических планов. Боялась, как мои кошки пылесоса, Но не пряталась под диваном, а продолжала продвигаться вперед, порой не понимая, На хера оно мне? Просто нравилось и хотелось. Сейчас же, ценность и значимость времени - первостепенно. И категории «лишь бы», « просто так » не проходят! Время, как забирает, Так и награждает, Поэтому всё в равновесии) И тональники современные обладают эффектом фотошопа, хотя, нужный взгляд в редакторе Не нарисуешь😉 мур мяу😻 #НеугомоннаяМонро

Публикация от Неугомонная Монро (@monritta)

Также она добавила, современные тональные средства обладают эффектом фотошопа, хотя, нужный взгляд в редакторе не нарисуешь.

Напомним, неугомонная Монро часто экспериментирует с внешностью, примеряя новые образы.

Поделись:
Теги: Монро, фото, Травести дива Монро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь