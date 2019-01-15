Монро показала фото 10-летней давности

Травести-дива поддержала модный челлендж, хотя признается, что не любит массовые течения.

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41-летняя Монро часто эпатирует публику своими выходками и высказываниями. В очередной раз травести-дива доказала, что ей плевать на критику окружающих и опубликовала фото 10-летней давности.

Коллаж из двух фото, из которых смотрит загадочная Монро с разницей в 10 лет, можно увидеть на страничке знаменитости в Instagram.

Травести-дива решила не отставать от современных трендов и приняла участие в “10yearchallenge“. Монро подчеркивает, что обожает трансформации внешности:

Спецом достала старый комп, отыскала папку с прошлым фотосетами, выбрала не самый удачный кадр, чтобы на его фоне свежее фото от выглядело выиграшно и свежо. А если серьезно, тогда я только открывала для себя мир большого шоу- бизнеса и перла, как танк, без прощупывания почвы и стратегических планов. Боялась, как мои кошки пылесоса. Но не пряталась под диваном, а продолжала продвигаться вперед, порой не понимая, зачем оно мне? Просто нравилось и хотелось. Время, как забирает, так и награждает, поэтому всё в равновесии.

Также она добавила, современные тональные средства обладают эффектом фотошопа, хотя, нужный взгляд в редакторе не нарисуешь.

Напомним, неугомонная Монро часто экспериментирует с внешностью, примеряя новые образы.