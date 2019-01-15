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"Попа, как у Ким": Настя Каменских показала пикантное фото

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками горячим снимком в купальнике.
Настя Каменских показала пикантное фото в купальнике
Настя Каменских показала пикантное фото в купальнике
instagram.com/kamenskux/

Популярная артистка Настя Каменских поделилась очередным горячим снимком из Мексики, куда отправилась отдыхать вместе с бывшим коллегой по дуэту “Потап и Настя“ Алексеем Потапенко (Потапом).

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В своем Instagram-аккаунте Настя опубликовала фото, на котором запечатлена на лежаке возле бассейна. Каменских позирует в черном купальнике и показывает свою “попу, как у Ким“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#culocomokim #mimexicomagico #попакакуким 🌴😉

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В последнее время Настя Каменских часто публикует пикантные кадры и подписывает их хештегом “попа, как у Ким“. Это связано с тем, что недавно у артистки вышла одноименная песня, в котором она вспоминает о фигуре американской светской львицы Ким Кардашьян - та славится своими пышными бедрами.

Напомним, популярная певица Рианна подала в суд на своего отца. Почему она это сделала, читайте здесь.

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Теги: Настя Каменских, фото в купальнике
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