"Попа, как у Ким": Настя Каменских показала пикантное фото
Популярная артистка Настя Каменских поделилась очередным горячим снимком из Мексики, куда отправилась отдыхать вместе с бывшим коллегой по дуэту “Потап и Настя“ Алексеем Потапенко (Потапом).
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В своем Instagram-аккаунте Настя опубликовала фото, на котором запечатлена на лежаке возле бассейна. Каменских позирует в черном купальнике и показывает свою “попу, как у Ким“.
В последнее время Настя Каменских часто публикует пикантные кадры и подписывает их хештегом “попа, как у Ким“. Это связано с тем, что недавно у артистки вышла одноименная песня, в котором она вспоминает о фигуре американской светской львицы Ким Кардашьян - та славится своими пышными бедрами.
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