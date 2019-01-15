"Попа, как у Ким": Настя Каменских показала пикантное фото

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками горячим снимком в купальнике.

Популярная артистка Настя Каменских поделилась очередным горячим снимком из Мексики, куда отправилась отдыхать вместе с бывшим коллегой по дуэту “Потап и Настя“ Алексеем Потапенко (Потапом).

Читай также: Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике

В своем Instagram-аккаунте Настя опубликовала фото, на котором запечатлена на лежаке возле бассейна. Каменских позирует в черном купальнике и показывает свою “попу, как у Ким“.

В последнее время Настя Каменских часто публикует пикантные кадры и подписывает их хештегом “попа, как у Ким“. Это связано с тем, что недавно у артистки вышла одноименная песня, в котором она вспоминает о фигуре американской светской львицы Ким Кардашьян - та славится своими пышными бедрами.

Напомним, популярная певица Рианна подала в суд на своего отца. Почему она это сделала, читайте здесь.