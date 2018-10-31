49-летняя Дженнифер Лопес поразила полуобнаженной фотосессией

49-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальную фигуру.

Всемирно известная исполнительница Дженнифер Лопес, которая не так давно отпраздновала 49-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала InStyle.

Снимки были опубликованы на сайте издания, а также в Instagram-аккаунте артистки. На снимках Дженнифер предстала в нежных и загадочных образах, однако внимание поклонников привлек другой кадр.

На одном из снимков Лопес запечатлена в изумрудном платье-тунике, полностью разрезанном с одной стороны. Таким образом, певица полностью обнажила правую сторону тела.

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Несмотря на возраст, фигура Дженнифер выглядит идеально. Вот еще несколько кадров с фотосессии для InStyle:

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