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49-летняя Дженнифер Лопес поразила полуобнаженной фотосессией

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49-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальную фигуру.
49-летняя Дженнифер Лопес поразила полуобнаженной фотосессией
49-летняя Дженнифер Лопес поразила полуобнаженной фотосессией
GettyImages

Всемирно известная исполнительница Дженнифер Лопес, которая не так давно отпраздновала 49-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала InStyle.

Снимки были опубликованы на сайте издания, а также в Instagram-аккаунте артистки. На снимках Дженнифер предстала в нежных и загадочных образах, однако внимание поклонников привлек другой кадр.

На одном из снимков Лопес запечатлена в изумрудном платье-тунике, полностью разрезанном с одной стороны. Таким образом, певица полностью обнажила правую сторону тела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December 2018 @instylemagazine

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

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Несмотря на возраст, фигура Дженнифер выглядит идеально. Вот еще несколько кадров с фотосессии для InStyle:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December 2018 @instylemagazine

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December 2018 @instylemagazine

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

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Теги: Дженнифер Лопес, новости, фото, шоу-биз
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