Смелый кадр: Кейт Хадсон покормила дочь грудью на камеру
Голливудская актриса Кейт Хадсон поделилась с поклонниками смелым кадром.
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В социальной сети Instagram женщина опубликовала фотографию, на которой кормит свою дочь Ронни Роуз грудью. Снимок выглядит достаточно скромно, так как Кейт одета в свитшоте и не демонстрирует обнаженные части тела.
Возможно, именно поэтому фото Хадсон и не спровоцировало скандал в сети, как это бывало с подобными кадрами ранее. Даже наоборот - поклонники актрисы восхищаются ее видом и отмечают, что материнство ей очень к лицу.
Кейт Хадсон родила дочь Ронни Роуз в октябре 2018 года. Кроме того, актриса воспитывает двоих сыновей – 14-летнего Райдера от музыканта Криса Робинсона и 6-летнего Бингэма от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.
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Ронни Роуз актриса родила от музыканта Дэнни Фудзикавы, с которым находится в отношениях уже почти два года.
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