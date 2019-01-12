Смелый кадр: Кейт Хадсон покормила дочь грудью на камеру

Американская актриса Кейт Хадсон показала снимок с дочерью Ронни Роуз.

Голливудская актриса Кейт Хадсон поделилась с поклонниками смелым кадром.

Читай также: Утренняя зарядка от Кейт Хадсон

В социальной сети Instagram женщина опубликовала фотографию, на которой кормит свою дочь Ронни Роуз грудью. Снимок выглядит достаточно скромно, так как Кейт одета в свитшоте и не демонстрирует обнаженные части тела.

Возможно, именно поэтому фото Хадсон и не спровоцировало скандал в сети, как это бывало с подобными кадрами ранее. Даже наоборот - поклонники актрисы восхищаются ее видом и отмечают, что материнство ей очень к лицу.

Кейт Хадсон родила дочь Ронни Роуз в октябре 2018 года. Кроме того, актриса воспитывает двоих сыновей – 14-летнего Райдера от музыканта Криса Робинсона и 6-летнего Бингэма от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.

Читай также: Кейт Хадсон кардинально изменила прическу

Ронни Роуз актриса родила от музыканта Дэнни Фудзикавы, с которым находится в отношениях уже почти два года.

Напомним, ранее мы показывали, как украинская ведущая Катя Осадчая выглядит без макияжа и в вышиванке.