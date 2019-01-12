Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Смелый кадр: Кейт Хадсон покормила дочь грудью на камеру

Комментариев: 0
Американская актриса Кейт Хадсон показала снимок с дочерью Ронни Роуз.
Кейт Хадсон покормила дочь грудью на камеру
Кейт Хадсон покормила дочь грудью на камеру
Getty images

Голливудская актриса Кейт Хадсон поделилась с поклонниками смелым кадром.

Читай также: Утренняя зарядка от Кейт Хадсон

В социальной сети Instagram женщина опубликовала фотографию, на которой кормит свою дочь Ронни Роуз грудью. Снимок выглядит достаточно скромно, так как Кейт одета в свитшоте и не демонстрирует обнаженные части тела.

Возможно, именно поэтому фото Хадсон и не спровоцировало скандал в сети, как это бывало с подобными кадрами ранее. Даже наоборот - поклонники актрисы восхищаются ее видом и отмечают, что материнство ей очень к лицу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When you’re workin but babies gotta eat 🍼💕 (Love you @ninomunoz 📷)

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

Кейт Хадсон родила дочь Ронни Роуз в октябре 2018 года. Кроме того, актриса воспитывает двоих сыновей – 14-летнего Райдера от музыканта Криса Робинсона и 6-летнего Бингэма от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами. 

Читай также: Кейт Хадсон кардинально изменила прическу

Ронни Роуз актриса родила от музыканта Дэнни Фудзикавы, с которым находится в отношениях уже почти два года.

Напомним, ранее мы показывали, как украинская ведущая Катя Осадчая выглядит без макияжа и в вышиванке.

Поделись:
Теги: Кейт Хадсон, кормление грудью, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь