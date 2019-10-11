Известная актриса откровенно рассказала о работе, знакомстве с любимым мужем, а также о том, почему редко выкладывает фото в соцсети .

Ирина Таранник: "Спилберг пока не позвонил" Пресс-служба

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Ирина Таранник на экране выглядит правильной и абсолютно положительной во всех отношениях, но, как сама призналась в интервью, на самом деле она не всегда бывает «хорошей девочкой». О работе в кино, новом сериале, который выходит на телеканале "Украина" 19 сентября, о семье и детских мечтах, которые стали реальностью, – в откровенном интервью актрисы.

Ирина, расскажите о своей роли в новом сериале

Проект называется "Будь что будет" компании Ivory films, мне кажется, что это очень подходящее название для мелодрамы. С моей героиней сначала происходят разные неприятные истории — она лишается абсолютно всего в своей жизни: гибнет на ее глазах любимый человек, она теряет работу, остается в совершенно разбитом состоянии. Но у нее есть дочь, и ради нее она собирает себя по кусочкам и находит смысл жить дальше. Сюжет очень добрый на самом деле. Потом в ее жизни произойдет много и приятных сюрпризов, но и без интриг и подстав тоже не обойдется. Все, как в жизни. Моя героиня простая женщина, которая ищет свое счастье. А вот найдет ли? Узнаете, когда посмотрите историю до конца.

Пресс-служба

Читай также: Вячеслав Соломка: "Пока я не хочу свадьбы вообще" Ваш интерес к актерской профессии проявился очень рано. Когда вы решили, что хотите быть актрисой?

В десять лет я приняла участие в конкурсе талантов и даже получила награду "Мисс Голливуд". Это был конкурс талантов для маленьких девочек, где каждой нужно было подготовить какой-то номер или сценку. Причем, от моей школы должна была участвовать другая девочка, но она заболела, и в последний момент выбрали меня. Это было мое первое знакомство с большой сценой, и, признаюсь, уже тогда я влюбилась в это на всю жизнь. Помню, одним из заданий было представить, кем ты будешь через 25 лет. Так вот мы вместе с мамой придумали сценку, где я через 25 лет известная актриса и уже снимаюсь у Михалкова, но в этот момент мне звонит Спилберг и тоже приглашает на роль, на что я ему отвечаю: «Извини, дорогой Стивен, я не могу сейчас у тебя сниматься. Я уже пообещала Никите!». Именно в тот момент, я поняла, что хочу быть актрисой. Можно сказать, что эта сценка была почти судьбоносной, пророческой, и единственный момент, который не сбылся — Спилберг пока не позвонил…

Как в дальнейшем — ваш путь был тернистым или все было гладко и просто?

Когда я уже заканчивала школу, мама решила, что нам нужно переехать в Москву. Пора было определяться с будущей профессией, а в столице самые лучшие вузы. Честно говоря, я думала, что нужно поступить в финансовую академию, потому что мы жили не очень богато, мама воспитывала меня одна. Поэтому я решила: «Где можно заработать больше денег? Ну конечно, налоговая академия!». Но мама сказала, что это всегда успеем, нужно воплощать мечту в жизнь, идти в театральный. Так что именно благодаря маме я сейчас занимаюсь любимым делом, моя мечта таки стала реальностью. А если бы я знала, что актеры еще и неплохо зарабатывают, я бы не собиралась в налоговую.

Пресс-служба

Вам сразу удалось поступить в театральный?

Читай также: "Когда встретил ее, был впечатлен": Алексей Яровенко рассказал об отношениях с женой Поступила со второго раза. Но я хотела попасть к определенному мастеру и в определенный институт и никуда больше документы не подавала. После каждого этапа экзаменов меня хвалили, я решила, что вопрос с поступлением уже решен. Но, к сожалению, к этому мастеру хотели попасть очень многие студенты, и осталось место только на платном отделении. На следующий год я уже решила, что подам документы во все пять театральных вузов, и меня взяли сразу в несколько, и я уже выбирала между ними. И очень рада, что попала именно в этот вуз, имени Щепкина, потому что здесь и актерская школа гораздо сильнее, и педагоги дали такую сильную профессиональную базу, которую я больше нигде не смогла бы получить.

Пресс-служба

С мужем вы вместе учились, а когда произошло первое знакомство, когда был тот момент — вы поняли, что он "тот самый"?

С Денисом мы знакомы с первого дня, даже больше, мы вместе поступали. И учились все время вместе, на одном курсе. Но самое смешное, что первые два курса я его не воспринимала почти, ведь он младше меня на полтора года, а в том возрасте эта разница очень сильно ощущается. То есть, я уже была взрослая женщина, а он еще совсем мальчишка. Но так получилось, что нам дали одну совместную работу, потом другую, и когда дошло до спектакля на третьем курсе, я уже начала его узнавать: «О, у меня есть такой однокурсник. Ну, привет!». И потом мы уже начали играть любовь, и тут уже сложно было в него не влюбиться. Но, признаюсь, я первая ему намекнула, что пора переходить на новый уровень отношений.

Это были первые ваши серьезные отношения?

Читай также: Таисия Повалий: "К роли бабушки я была готова очень давно" Нет. Более того, я была в отношениях на тот момент, мой парень был в армии. То есть я не очень хорошая девчонка. Но, правда, я его дождалась и призналась: "Прости, любовь прошла, я полюбила другого".

Пресс-служба

Вы с Денисом оба актеры, у каждого есть съемки, спектакли. Как с таким графиком вам удается находить время друг для друга? В чем секрет вашей семьи?

Да, именно потому, что мы не могли найти в нашем графике свободные дни, мы и свадьбу очень долго откладывали. Мы вместе уже одиннадцать лет, а поженились только спустя шесть лет. Я хотела, чтобы свадьба была летом, а летом всегда сложно найти несколько свободных дней, чтобы устроить такое мероприятие. А секрет, мне кажется, в том, что мы оба не карьеристы, если бы мы оба больше занимались профессией, то ничего бы не получилось. Профессия в моей жизни не занимает первое место, мои приоритеты — это семья. Еще очень важно уметь разговаривать друг с другом. Нужно научиться слушать друг друга. Нет, конечно, можно иногда дать волю эмоциям и даже покричать, если хочется или нет другого пути решить проблему. Даже побить посуду иногда. Но потом все же хорошо, если есть возможность поговорить и сказать: «Любимый, знаешь, мне так не нравится. Можешь так не делать?». И, скорее всего, он скажет: «Конечно, могу!». Лучше так, чем ходить дуться и думать: «Вот сволочь!». Таким образом можно решить многие проблемы. Для меня и для Дениса очень важна наша домашняя атмосфера, и мы ее оберегаем. Нам повезло еще и в том, что мы оба интроверты, нам хорошо дома друг с другом. Конечно, на тусовки мы иногда тоже ходим, если есть настроение, но чаще проводим время дома.

Читай также: "Умею лечить руками": TAYANNA рассказала о своих супер-способностях Вашей дочери уже четыре года, она еще не говорит, что хочет быть актрисой, как мама и папа?

Она еще не понимает, что это такое. Хотя, когда ей было девять месяцев, мы брали ее на съемки. Мы с Денисом оба снимались в Киеве, правда, на разных проектах, а малышку ставили вместе с няней в кадр, чтобы она с нами проводила больше времени. Сейчас мы уже не берем ее, но один раз она была на спектакле. Считаю, что у ребенка должно быть в первую очередь детство, и не стоит ей навязывать свои желания или свои нереализованные мечты. Если, конечно, она все-таки решит, что хочет быть актрисой, я поддержу ее. Ведь это удивительная профессия! Но это должен быть только ее выбор. Она сейчас, когда видит меня по ТВ, может сказать: «Ой, мам, тебя тут Ксюшей зовут!». Может даже начать говорить, что-то телевизору: «Смотри, у меня кукла новая!». Она знает, что родители — актеры, но что это, не очень понимает. Знает, что мы что-то там играем, но больше сравнивает это со своими играми. И если судить по характеру, то она, скорее, станет режиссером.

Пресс-служба

Вы почти не публикуете ее фото в соцсетях, боитесь сглаза?

Мне кажется, что я была бы против, если бы без моего ведома выкладывали мои фото. Какое право я имею решать за ребенка? Хотя иногда хочется поделиться каким-то моментом, чтобы сохранить эту эмоцию. Тут дело не в суеверии, просто иногда люди позволяют себе не очень корректные комментарии. И если это пишут в мой адрес, я могу с этим справиться, дистанцироваться, понять. Но если что-то напишут в адрес моего ребенка, могу не удержаться. Хотя сейчас дети так быстро осваивают технологии, что еще немного — и она сама начнет постить свои фото. И вообще считаю, что это вопрос глобальный, он касается подхода к ребенку и воспитанию в целом. Родители и так часто многое решают за ребенка: что есть, что носить, куда идти учиться и что делать в жизни. Мы стараемся уважать ее личность, она отдельный самостоятельный человек. У нее своя жизнь, своя история. И пусть это будет только ее.

Читай также: Звезда "Крепостной" Юлия Ауг о Путине, пленниках Кремля и аплодисментах от самого Тарантино Как актриса вы повторяете много дублей, есть ли день в жизни, который хотелось бы пережить снова?

Если его придется пережить снова, ты не получишь те эмоции, которые получил в первый раз. Помню, как после свадьбы мы с Денисом приехали, и я сказала: «Я бы еще повторила!» И момент рождения ребенка — когда ты видишь ее в первый раз, берешь ее на руки.

Вы производите впечатление пай-девочки. А был ли случай в жизни, когда вы были максимальной оторвой?

Да, правильно сказали, создается впечатление. На самом деле я не совсем такая пай-девочка. Но из-за определенной внешности и роли мне дают такие – правильных хороших героинь. И мне иногда их сложно оправдывать, потому что я в жизни совсем другая и в подобных ситуациях поступила бы совсем по-другому.

А был ли в вашей жизни случай, за который вам до сих пор стыдно?

— Когда я была еще совсем маленькой, то во сне случайно раздавила котенка. Очень раскаивалась и переживала, но что поделать, это же было непреднамеренное "убийство". Мы с мамой положили этого несчастного котенка в коробку из-под обуви и несли хоронить. И мы идем и молчим. Висела очень тяжелая пауза, и так страшно было ее нарушить. Вроде бы ты и не виноват, но в то же время совершил что-то очень плохое. А потом я поняла: мама забыла, куда и зачем мы идем! И тогда я решила ей напомнить о цели нашей прогулки. И потрясла перед ней коробочкой с котенком, а трупик уже закоченел, и это выглядело ужасно… До сих пор мне очень стыдно, когда вспоминаю этот случай.

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