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Ирина Таранник: "Спилберг пока не позвонил"

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Известная актриса откровенно рассказала о работе, знакомстве с любимым мужем, а также о том, почему редко выкладывает фото в соцсети .

Ирина Таранник:
Ирина Таранник: "Спилберг пока не позвонил"
Пресс-служба

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Ирина Таранник на экране выглядит правильной и абсолютно положительной во всех отношениях, но, как сама призналась в интервью, на самом деле она не всегда бывает «хорошей девочкой». О работе в кино, новом сериале, который выходит на телеканале "Украина" 19 сентября, о семье и детских мечтах, которые стали реальностью, – в откровенном интервью актрисы.  

  • Ирина, расскажите о своей роли в новом сериале

Проект называется "Будь что будет" компании Ivory films, мне кажется, что это очень подходящее название для мелодрамы. С моей героиней сначала происходят разные неприятные истории — она лишается абсолютно всего в своей жизни: гибнет на ее глазах любимый человек, она теряет работу, остается в совершенно разбитом состоянии. Но у нее есть дочь, и ради нее она собирает себя по кусочкам и находит смысл жить дальше. Сюжет очень добрый на самом деле. Потом в ее жизни произойдет много и приятных сюрпризов, но и без интриг и подстав тоже не обойдется. Все, как в жизни. Моя героиня простая женщина, которая ищет свое счастье. А вот найдет ли? Узнаете, когда посмотрите историю до конца.

Пресс-служба

В десять лет я приняла участие в конкурсе талантов и даже получила награду "Мисс Голливуд". Это был конкурс талантов для маленьких девочек, где каждой нужно было подготовить какой-то номер или сценку. Причем, от моей школы должна была участвовать другая девочка, но она заболела, и в последний момент выбрали меня. Это было мое первое знакомство с большой сценой, и, признаюсь, уже тогда я влюбилась в это на всю жизнь. Помню, одним из заданий было представить, кем ты будешь через 25 лет. Так вот мы вместе с мамой придумали сценку, где я через 25 лет известная актриса и уже снимаюсь у Михалкова, но в этот момент мне звонит Спилберг и тоже приглашает на роль, на что я ему отвечаю: «Извини, дорогой Стивен, я не могу сейчас у тебя сниматься. Я уже пообещала Никите!». Именно в тот момент, я поняла, что хочу быть актрисой. Можно сказать, что эта сценка была почти судьбоносной, пророческой, и единственный момент, который не сбылся — Спилберг пока не позвонил…

  • Как в дальнейшем — ваш путь был тернистым или все было гладко и просто?

Когда я уже заканчивала школу, мама решила, что нам нужно переехать в Москву. Пора было определяться с будущей профессией, а в столице самые лучшие вузы. Честно говоря, я думала, что нужно поступить в финансовую академию, потому что мы жили не очень богато, мама воспитывала меня одна. Поэтому я решила: «Где можно заработать больше денег? Ну конечно, налоговая академия!». Но мама сказала, что это всегда успеем, нужно воплощать мечту в жизнь, идти в театральный. Так что именно благодаря маме я сейчас занимаюсь любимым делом, моя мечта таки стала реальностью. А если бы я знала, что актеры еще и неплохо зарабатывают, я бы не собиралась в налоговую.

Пресс-служба

  • Вам сразу удалось поступить в театральный?

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Поступила со второго раза. Но я хотела попасть к определенному мастеру и в определенный институт и никуда больше документы не подавала. После каждого этапа экзаменов меня хвалили, я решила, что вопрос с поступлением уже решен. Но, к сожалению, к этому мастеру хотели попасть очень многие студенты, и осталось место только на платном отделении. На следующий год я уже решила, что подам документы во все пять театральных вузов, и меня взяли сразу в несколько, и я уже выбирала между ними. И очень рада, что попала именно в этот вуз, имени Щепкина, потому что здесь и актерская школа гораздо сильнее, и педагоги дали такую сильную профессиональную базу, которую я больше нигде не смогла бы получить.

Пресс-служба

  • С мужем вы вместе учились, а когда произошло первое знакомство, когда был тот момент — вы поняли, что он "тот самый"?

С Денисом мы знакомы с первого дня, даже больше, мы вместе поступали. И учились все время вместе, на одном курсе. Но самое смешное, что первые два курса я его не воспринимала почти, ведь он младше меня на полтора года, а в том возрасте эта разница очень сильно ощущается. То есть, я уже была взрослая женщина, а он еще совсем мальчишка. Но так получилось, что нам дали одну совместную работу, потом другую, и когда дошло до спектакля на третьем курсе, я уже начала его узнавать: «О, у меня есть такой однокурсник. Ну, привет!». И потом мы уже начали играть любовь, и тут уже сложно было в него не влюбиться. Но, признаюсь, я первая ему намекнула, что пора переходить на новый уровень отношений.

  • Это были первые ваши серьезные отношения?

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Нет. Более того, я была в отношениях на тот момент, мой парень был в армии. То есть я не очень хорошая девчонка. Но, правда, я его дождалась и призналась: "Прости, любовь прошла, я полюбила другого".  

Пресс-служба

  • Вы с Денисом оба актеры, у каждого есть съемки, спектакли. Как с таким графиком вам удается находить время друг для друга? В чем секрет вашей семьи?

Да, именно потому, что мы не могли найти в нашем графике свободные дни, мы и свадьбу очень долго откладывали. Мы вместе уже одиннадцать лет, а поженились только спустя шесть лет. Я хотела, чтобы свадьба была летом, а летом всегда сложно найти несколько свободных дней, чтобы устроить такое мероприятие. А секрет, мне кажется, в том, что мы оба не карьеристы, если бы мы оба больше занимались профессией, то ничего бы не получилось. Профессия в моей жизни не занимает первое место, мои приоритеты — это семья. Еще очень важно уметь разговаривать друг с другом. Нужно научиться слушать друг друга. Нет, конечно, можно иногда дать волю эмоциям и даже покричать, если хочется или нет другого пути решить проблему. Даже побить посуду иногда. Но потом все же хорошо, если есть возможность поговорить и сказать: «Любимый, знаешь, мне так не нравится. Можешь так не делать?». И, скорее всего, он скажет: «Конечно, могу!». Лучше так, чем ходить дуться и думать: «Вот сволочь!». Таким образом можно решить многие проблемы. Для меня и для Дениса очень важна наша домашняя атмосфера, и мы ее оберегаем. Нам повезло еще и в том, что мы оба интроверты, нам хорошо дома друг с другом. Конечно, на тусовки мы иногда тоже ходим, если есть настроение, но чаще проводим время дома.

Она еще не понимает, что это такое. Хотя, когда ей было девять месяцев, мы брали ее на съемки. Мы с Денисом оба снимались в Киеве, правда, на разных проектах, а малышку ставили вместе с няней в кадр, чтобы она с нами проводила больше времени. Сейчас мы уже не берем ее, но один раз она была на спектакле. Считаю, что у ребенка должно быть в первую очередь детство, и не стоит ей навязывать свои желания или свои нереализованные мечты. Если, конечно, она все-таки решит, что хочет быть актрисой, я поддержу ее. Ведь это удивительная профессия! Но это должен быть только ее выбор. Она сейчас, когда видит меня по ТВ, может сказать: «Ой, мам, тебя тут Ксюшей зовут!». Может даже начать говорить, что-то телевизору: «Смотри, у меня кукла новая!». Она знает, что родители — актеры, но что это, не очень понимает. Знает, что мы что-то там играем, но больше сравнивает это со своими играми. И если судить по характеру, то она, скорее, станет режиссером.

Пресс-служба

  • Вы почти не публикуете ее фото в соцсетях, боитесь сглаза?

Мне кажется, что я была бы против, если бы без моего ведома выкладывали мои фото. Какое право я имею решать за ребенка? Хотя иногда хочется поделиться каким-то моментом, чтобы сохранить эту эмоцию. Тут дело не в суеверии, просто иногда люди позволяют себе не очень корректные комментарии. И если это пишут в мой адрес, я могу с этим справиться, дистанцироваться, понять. Но если что-то напишут в адрес моего ребенка, могу не удержаться. Хотя сейчас дети так быстро осваивают технологии, что еще немного — и она сама начнет постить свои фото. И вообще считаю, что это вопрос глобальный, он касается подхода к ребенку и воспитанию в целом. Родители и так часто многое решают за ребенка: что есть, что носить, куда идти учиться и что делать в жизни. Мы стараемся уважать ее личность, она отдельный самостоятельный человек. У нее своя жизнь, своя история. И пусть это будет только ее.   

Если его придется пережить снова, ты не получишь те эмоции, которые получил в первый раз. Помню, как после свадьбы мы с Денисом приехали, и я сказала: «Я бы еще повторила!» И момент рождения ребенка — когда ты видишь ее в первый раз, берешь ее на руки.

  • Вы производите впечатление пай-девочки. А был ли случай в жизни, когда вы были максимальной оторвой? 

Да, правильно сказали, создается впечатление. На самом деле я не совсем такая пай-девочка. Но из-за определенной внешности и роли мне дают такие – правильных хороших героинь. И мне иногда их сложно оправдывать, потому что я в жизни совсем другая и в подобных ситуациях поступила бы совсем по-другому.

  • А был ли в вашей жизни случай, за который вам до сих пор стыдно?

— Когда я была еще совсем маленькой, то во сне случайно раздавила котенка. Очень раскаивалась и переживала, но что поделать, это же было непреднамеренное "убийство". Мы с мамой положили этого несчастного котенка в коробку из-под обуви и несли хоронить. И мы идем и молчим. Висела очень тяжелая пауза, и так страшно было ее нарушить. Вроде бы ты и не виноват, но в то же время совершил что-то очень плохое. А потом я поняла: мама забыла, куда и зачем мы идем! И тогда я решила ей напомнить о цели нашей прогулки. И потрясла перед ней коробочкой с котенком, а трупик уже закоченел, и это выглядело ужасно… До сих пор мне очень стыдно, когда вспоминаю этот случай.

Ранее мы публиковали интервью с Дмитрием Коляденко, в котором он рассказал о своих ритуалах.

 

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Теги: актриса, канал Украина, сериал, интервью
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.10.2019, 17:39
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гость
Где она популярная? в рагуляндии?
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