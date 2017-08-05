"Когда встретил ее, был впечатлен": Алексей Яровенко рассказал об отношениях с женой

Актер Алексей Яровенко откровенно рассказал о своей личной жизни и о своей роли в новом сериале "Тайна Марии".

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В понедельник, 30 сентября, в 21:00 канал “Украина“ покажет премьеру сериала “Тайна Марии“. Героям 8-серийного фильма производства компании “Фильмстрим“ придется распутывать немало загадок. Актер Алексей Яровенко, который исполнил одну из главных ролей в картине, рассказал о том, как он вживался в новый образ, на что готов ради интересной роли, а также об отношениях на расстоянии с будущей супругой.

Алексей, кто ваш герой в сериале “Тайна Марии“ и какие его ключевые особенности?

Мой герой Николай попадает в “любовный треугольник“. Сам по себе он такой человек – последовательный, ведомый, достаточно постоянный и можно сказать предсказуемый. Но когда он отправляется в столичный город, оставляет невесту и едет зарабатывать деньги, он встречает женщину, которая заставляет его испытать непонятные, неизведанные чувства – такие, которых он раньше не испытывал. Он не искал “приключений“, так случилось. Но вот такой момент… на мой взгляд, самый интересный в моем персонаже – он не ожидает, что нечто подобное может произойти, что привычный ход вещей может поменяться. Класс людей, на которых он работает, заметно выше. Николай работал в милиции, после чего переходит работать в область… если не криминала, то тех людей, против которых он, по сути, раньше боролся. И получается, что он за тех, против кого боролся, и очень переживает внутри. И дальше все происходит очень неожиданно. Он профессионал и сохраняет лояльность: даже если речь идет о не очень лояльных структурах – раз он работает, значит, на него можно положиться. И мне очень нравится такая черта в нем.

Насколько он на вас похож? Или, может, есть моменты, которые вас в нем раздражают?

Конечно, возникают порой такие моменты. Мне кажется, Николай – человек, у которого в голове все на своих местах, есть порядок и в силу опыта он с легкостью предсказывает, что будет дальше. Он не то чтобы инициативный, он просто знает, как все будет – и спокойно идет и действует. Я же больше склонен к импровизации в жизни. Я пытаюсь в своей жизни делать то, что мне нравится в профессиональном плане, но в плане любовных отношений – вот тут-то мы с Николаем расходимся. Потому что мне кажется, что у человека должен быть один человек, с которым, если находишь сочетание, нужно нести его. Мне кажется, что Николай тоже приходит к таким же выводам. Он понимает, что есть какая-то страсть, которая приходит и уходит, но отказываться от своего человека ни в коем случае нельзя, нужно пытаться держаться за него.

А как вы для себя поняли, что супруга – вот, она, та самая!

Сразу! Никогда не думал и не рассуждал, что так может произойти. Я в принципе не сентиментален и даже особо не думал на тему отношений – меня больше интересовали профессиональные вопросы, как мне казалось, я занимался делом. И я был просто впечатлен, когда встретил свою будущую супругу. Она на меня произвела невероятное ощущение – на каком-то внутреннем уровне. Потому что на уровне внешности очень легко все проверяется, а вот на внутреннем уровне трудно что-то понять, но словно какой-то внутренний импульс, который говорит, что вот, твой человек. Мы почти восемь лет знакомы и почти пять в браке.

А как долго вы присматривались друг к другу? Или сразу стали встречаться?

Достаточно долго присматривались, конечно. Все как у всех. Плюс мы еще были на расстоянии, я сам из Минска, супруга из Киева. И потому у нас был период, когда мы ездили друг к другу, что вносит в отношения коррективы. Когда не можешь быть постоянно с человеком, которого любишь, приходится преодолевать расстояния… Тем более вначале отношений – очень сложно.

Что для вас в отношениях является самым важным – дружеских, личных, профессиональных? Что недопустимо в человеке?

Очень хороший вопрос… Самое главное, наверное, я считаю, что близкий человек должен давать понимание и поддержку: он должен понимать, что происходит с тобой, а ты – что с ним, и уметь поддержать. Потому что никто другой не сделает. И я ценю такие качества. А недопустимо, когда человек кривит душой – неискренен и пытается как-то “провести“тебя.

Хорошо, а если человек солгал или недосказал, если боялся признаться в правде? То есть – у него какая-то причина. Можете ли оправдать его действия?

На самом деле, все можно оправдать. Но, наверное, все зависит от контекста и того, как все происходило. Потому что родным мы много чего прощаем. И много, что мы с собой несем или не можем простить полностью – только на какую-то определенную часть. Тоже самое касается наших родителей, сестер, братьев. Люди, с которыми мы долго живем, мы имеем к ним какой-то счет – и так всегда и везде.

Если речь идет о негативном персонаже, которого вы играете – не возникает ли автоматическое желание его оправдать? Склонны оправдывать своих персонажей?

Я считаю, что если персонаж понятный и близкий – вот та задача, которая ставится перед актером и мной лично. Если персонаж хорошо сделан, он проработан, в нем есть какая-то глубина, а не прослеживается поверхность, каждый зритель, думаю, найдет ему оправдание. Другое дело, что специально заниматься оправданием – ни один актер не будет. Я считаю, что самая главная задача – сделать персонаж глубоким.

Есть ли какие-то сцены, которые вам ближе – например, философские диалоги, страстные ссоры или каскадерские трюки?

Вот как раз-таки в роли Николая мне нравится, что я езжу на автомобиле, что у меня есть железный конь – я и в реальной жизни вожу. Мне нравится, когда нужно скакать на коне, если нужно ехать на машине, если есть сценический бой. Мне нравится такие вещи, которые сразу несут актерскую палитру.

А что самое необычное доводилось делать в кадре?

Самое странное, наверное, в целом ряде проектов мне накладывали грим, связанный со шрамами, ранами, кровавыми подтеками, кровь течет… И вот такие штуки странные, потому что сильно изменяют тебя визуально. Очень интересное направление и, если будут проекты, связанные с таким гримом и изменением внешности, – мне вот очень интересно.

Когда смотрели на себя в зеркало – не было ли внутренней паники, когда видели на себе порезы?

Наоборот! Когда постепенно тебе накладывают грим, я уже перевоплощаюсь в персонажа. И происходит все по моей инициативе. Когда пересматриваешь фото спустя пару месяцев, и ты уже вне персонажа, конечно, думаешь – о, боже… Но в тот момент для тебя все настолько легко, поразительно!

Какие забавные случаи происходили на съемках проекта “Тайна Марии“?

Ой, да постоянно! Когда мы снимали сцену в суде, где главному герою, другу Николая, выносят обвинительный приговор, на 20 лет его… и зачастую именно в таких главных сценах главное не начать смеяться. Нужно отвлекаться или стараться относиться отстраненно. Помню, было пару дублей, когда смех раздирал, хотя сцена очень серьезная, нужно брать себя в руки, а не можешь остановиться.

Есть ли что-то такое, чего для роли никогда не сделаете?

Ну, перемены во внешности, даже если побриться налысо, не страшно. Но у меня есть своя гражданская позиция – я белорус, и если в проекте будут какие-то темы или сюжетные линии, которые каким-то образом задевают мои патриотичные чувства, я не буду сниматься в таком проекте. Потому что я человек, и у меня есть своя позиция по данному поводу. И, конечно, какие-то проекты, связанные с издевательством или садизмом, насилием малолетних – то есть, темы, которые нуждаются в очень кропотливой работе – может быть. А так – конечно, нет.

Кроме актерской профессии, кем вы видите себя в дальнейшем?

Я очень люблю музыку, у меня есть своя группа – блюз-бенд Алексея Яровенко. И если не кино, я вижу себя в музыке, хотя для меня здесь – две составляющие одного целого. Что касается кино и театра, то если не актерский хлеб – то режиссерский.

Есть идея проекта?

Я очень вдохновлен сериалом “Чернобыль“, который вышел. И я бы, конечно, снимал фильмы или сериалы о белорусской истории, связанные с патриотизмом. Меня сейчас волнует тема, связанная с языком, патриотическими чувствами. И я снимал бы на такую тему, о белорусских реалиях.

Если придется выбирать – музыка или кино – что вы для себя бы выбрали?

Я ощущаю, что для меня кино и музыка – две составляющие одного целого. И если я выберу одно, буду заниматься и другим. Если сместится приоритет, то временно. Если мне больше удается выступать, как киноактер, музыка мне дает все равно вдохновение и возможность того, что я не могу сделать в кино. В музыке я себя реализую и все связано, все взаимоперетекающие вещи, они поддерживают меня, как личность.

Напомним, ранее поклонники сериала “Крепостная“ создали серию забавных мэмов.

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