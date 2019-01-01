Вячеслав Соломка: "Пока я не хочу свадьбы вообще"

Известный ведущий Вячеслав Соломка откровенно рассказал о личной жизни.

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Вячеслав Соломка - один из самых известных актеров и телеведущих. В гостях у Иванны Онуфрийчук на шоу “Без галстука“ на канале НЛО TV он рассказал о первом сексе, первую работу и веру в астрологию.

В детстве у тебя было много друзей?

Нет.

А поэтому над тобой не издевались?

Издевались. Сейчас есть такое модное слово - буллинг. В детстве я был его жертвой. Потому что в детстве я был этаким гадким утенком, который еще к тому хорошо учился. У меня было всего один-два друга, и это были не мои одноклассники. Возможно, это было из-за моего сложного характера. А может потому, что я не мог дать сдачи.

А на дзюдо ты пошел именно поэтому?

Нет. Я пошел на дзюдо, потому что все в моем дворе ходили на дзюдо. Когда все ушли на плавание - я тоже пошел на плавание. Затем только в 14 лет у меня хватило ума дойти до того, что хватить делать все со всеми и надо думать своей головой. У меня была история, когда я был подростком, мы собирались драться во дворе стенка на стенку. Я осознал, что произошло только когда лежал под лавкой, а три человека били меня ногами. Домой меня принесли с гематомами на лице и выбитой ключицей. И вот после этого я пошел работать.

Какой была твоя первая работа?

У меня были две первые работы. На первой работе я раздавал листовки. Моя вторая работа - это халтура, которую мы придумали вместе с другом. Мы набирали в ресторане быстрого питания флаера со скидкой в ​​50% на визит в кинотеатр. Мы набирали пачками эти флаера и затем по 5 грн продавали их людям перед началом вечернего сеанса в кино. Нас гоняла охрана кинотеатра, на нас жаловались. Но я за вечер в 2002 году приносил домой где-то 100 грн.

Ты веришь в астрологию. А во что ты веришь?

Я верю в бога, потому еженедельно хожу в храм. Хотя я и у гадалок был. И многое из того, что мне сказали гадалки и астрологи сбывалось.

То ты признался, что нравишься женщинам за 40. Они тебя любят, а ты обожаешь их. Расскажи к чему доходило это обожание?

К тому о чем ты подумала ни разу не доходило.

Взрослые женщины когда-то предлагали тебе отношения?

Серьезные отношения никогда не предлагали. Но когда я веду какие-то мероприятия, то более взрослые барышни после нескольких коктейлей часто очень хотят, чтобы я сел именно за их столик. Однако я умею так правильно построить беседу, чтобы до этого не дошло. Однажды у меня была неловкая ситуация, когда я был еще в 11-м классе, и мы с мамой отдыхали в Турции. Там я, 15-летний, познакомился с очень бойкими женщинами с Курска. И вот как-то на дискотеке мы вместе с ними танцевали, выпивали и одна из них предложила мне секс. А у меня к тому времени такого в жизни еще ни разу не было. Я на несколько секунд замер, а потом пулей оттуда вылетел. Кстати, через несколько дней они уезжали, поэтому я все это время обходил их десятой дорогой.

Когда же у тебя состоялся первый секс?

Когда я учился на первом курсе театрального института. Скажу интимную подробность - мой первый секс произошел в рубке звукорежиссера одного из театров. Таким образом и профессиональное, и интимная жизнь у меня связано с театром.

Это была любовь с первого взгляда?

Да! Я скажу больше, мы познакомились с той девушкой в ​​тот же день. Но отношения у нас с ней потом были несерьезные и недолговечны.

В марте ты побывал на открытии первого в Украине отеля для ролевых игр? Ты стал бы клиентом такого отеля?

Никогда! В этом плане я человек достаточно традиционных взглядов. “50 оттенков серого“ - это вообще не моя история.

Какую роль ты сыграл бы в ролевой игре?

Это, пожалуй, нереализованная с детства ситуация. Я согрел кого-то из отдыхающих пионерского лагеря. Или серьезного и строгого начальника, какого-то олигарха.

Как должен выглядеть твоя большая роль?

Я думаю, что это роль в каком-то комедийном сериале.

Или носишь ты с собой презервативы на всякий случай?

В повседневной жизни - нет. Но в дорожную сумку я всегда кладу презервативы. У меня когда-то была история в Барселоне - я познакомился с девушкой и у нас возникла взаимная страсть. И оказалось, что у нас ни у кого нет презервативов. Мы подходили к людям на улице и просили у них эти презервативы. Закончилось все тем, что мы купили презервативы в проституток за 10 евро за штуку. Таким образом, моя необдуманность мне так дорого обошлась!

Сколько ты заплатишь ведущими свадьбы?

Пока я не хочу свадьбы вообще! Я провел такое количество свадеб провел, просто не знаю, чем можно себя удивить.

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