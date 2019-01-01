Перебитый нос и обидные прозвища: звезды рассказали о непростых годах в школе

Украинские знаменитости признались, что в школе страдали от буллинга.

В большинстве школ начался учебный год. Украинским знаменитостям есть что вспомнить со времен своего детства. Время, проведенное за партой, оставило различные воспоминания, порой очень тяжелые. “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ расспросил отечественных селебритиз об их школьных годах.

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Знаменитости, которые сегодня собирают многотысячные залы, в свое время страдали от буллинга и были одинокими. Так, Оля Полякова призналась, что не имела друзей в школе.

“А дружила только с одними лузерами. С одним, которого все травили, я обязательно дружила. Я не помню, чтобы у меня в школе были друзья, это было как-то скучно, я вам скажу“, - делится с “Зірковим шляхом“ Полякова.

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Другую певицу, Веру Брежневу, одноклассники дразнили “Галуха-лягуха“ и “очкарик“, а однажды наклеили ей на спину надпись - “чудовище“. Дети издевались над Верой, потому что она росла в бедной многодетной семье и одевалась в секонд-хенде.

“Очень хотелось в детстве сделать что-то, чтобы жить лучше. Я для этого рано начала работать, помогала очень много родителям“, - говорит Вера Брежнева.

Не до смеха в школе было и солистке “НеАнгелов“ Виктории Смеюхе. Однажды звезда поссорилась с одноклассницами, и они ей устроили настоящую травлю.

“Они подговорили старшеклассников, меня обзывали Змеюка. И я, когда проходила между кабинетами по коридору, вечно слышала - змея“, - говорит певица на канале “Украина“.

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Жертвой буллинга в школе был и шоумен Слава Соломка. На переменах любимой забавой его одноклассников было издевательство над Славой. Безжалостные дети выгибали парню пальцы.

“До сих пор из-за этого у меня такая растяжка на пальцах. И нос у меня побит из-за этого. У меня не от рождения такой нос. Это как раз-таки я по этому носу очень много получал“, - рассказал Соломка.

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