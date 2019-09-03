1 сентября: Какими были украинские звезды в школе

Украинские знаменитости показали свои школьные фотографии.

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Все мы родом из детства: и 1 сентября у нас было, и первая двойка и первый успех в стенах родной школы. Наши звезды поделились своими школьными фотографиями и рассказали интересные школьные истории.

Ivan NAVI

Ivan NAVI пресс-служба

“На уроці хімії, яка мені дуже важко вдавалась, я списав відповіді на контрольній у дуже красивої дівчинки, яка сиділа поруч. За це мені вчителька вліпила двійку, бо списав я з тими ж помилками, що були й у сусідки по парті. Та це виявилось на краще - ця дівчинка нарешті звернула на мене увагу і відповіла взаємністю на мої залицяння. З того часу я зробив висновок, що хімія між людьми - це більше “моє“, ніж хімія зі шкільної програми“.

Анна – Мария

Анна-Мария пресс-служба

“Пам'ятаємо початок першого класу і закінчення школи - ми були на сцені. Дуже любили нашу першу вчительку - Людмилу Аркадіївну. На випускний не стали заморочуватись над нарядами, як деякі дівчата, а одягли одні з наших концертних костюмів. Ми були пацанками! У другому класі нас коротко підстригли і ми ходили як два хлопчаки. Ми могли за себе постояти. У п'ятому класі “дали здачу“ хлопчикові, і він забрався від нас на дерево! Проте, нам приємно, що наші фотографії висять у шкільному музеї, поряд з такими великими людьми, як Курчатов, Менделєєв, Спендіаров, які мали безпосереднє відношення до нашої школи“

Лия Ли

Лия Ли пресс-служба

“Чесно кажучи в мене почались цікаві історії зі школи, коли я ще туди не пішла. Мені було 5 років і я дуже хотіла в перший клас, бо в дитячому садочку мені вже не було цікаво, саме тому я наполегливо намагалась донести це до батьків. Коли вони нарешті відправили мене до школи, я просто у прямому сенсі “профілонила“ перший клас і просто нічого не знала. Батьки вимушені були повторно відправляти мене в перший клас. Ось так я і була два рази у першому класі“.

Keta Rina

Keta Rina пресс-служба

“Цю історію я не забуду точно ніколи, то вона і смішна і одночасно не дуже. 1-4 класи я провчилася у ліцеї. Маленька школа, у якій всі знали один одного. Якось одного зимового ранку, на уроці християнської етики у 2 чи 3 класі , яку вела директор, нам дали завдання написати листа Миколаю і викласти там все, що хочеться. Я не пам’ятаю, що тоді писала я, але памятаю, і всі певно завжди будуть пам’ятати, що написав мій однокласник Діма. Ми не розуміли, що сталося, коли його викликали до кабінету директора. Як виявилося, він побажав, щоб Миколай приніс йому вибухівку, щоб підірвати школу і ніколи в неї більше не ходити“.

Valik Tkach

Valik Tkach пресс-служба

“Зараз я розумію, що школа це був безтурботний час. Ми мало часу проводили вдома, постійно десь гуляли, багато спілкувалися (без телефонів і інтернету), закохувалися, страждали від цього (посміхається). Страшенно не любив прокидатися рано вранці в школу взимку. Перший клас майже не пам'ятаю, а ось випускний - звичайно. Нещодавно навіть переглядав на відеокасеті. Смішно ми тоді виглядали, думали, що дуже дорослі і все вже вміємо і знаємо“.

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