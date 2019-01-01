Дочери миллионера Мохаммада Захура и певицы Камалии пошли в первый класс британской гимназии.

Камалия рассказала, во сколько тысяч обошлись ей школьные принадлежности дочерей instagram.com/kamaliyaofficial

Дочери Камалии, Арабелла и Мирабелла идут в первый класс. Сколько стоят школьные принадлежности и, кто возит девочек в школу, певица открыла в программе “Зірковий шлях“ на канале “Украина“.

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Девочки миллионера Мохаммада Захура и певицы Камалии в этом году начинают обучение в первом классе специальной элитной британской гимназии на Печерске.

“Я где-то отдала со своей скидкой 7500 грн. Можно было, конечно, и поменьше поместиться, но я уже так взяла даже немножко с запасом. И альбомы, и ножницы разные. Я отдала только за разные такие расскраски, тетради, пеналы, без рюкзаков...Но у меня скидка хорошая, большая скидка“, - делится Камалия с журналистами “Зіркового шляху“.

Камалия с дочерьми instagram.com/kamaliyaofficial

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Форма у учебного заведения особая, строже привычной. Специальные требования и к обуви. Туфли покупали еще весной, поэтому сейчас всей семьей волнуются, влезут ли близняшки.

Как провожает в школу девочек, звезда рассказала:

“Обычно возит няня с водителем. Потому что это очень рано утром, мы в это время сами готовимся уже в офис. Мы провожаем до ворот“, - рассказала певица на канале “Украина“.

В других школах обучение стартует 2 сентября. А обучение в элитной - началось в конце августа, поэтому Мирабелла и Арабелла провели первый день в первом классе. Семья Камалии первой в украинском шоу-бизнесе начала учебный марафон.

Напомним, ранее Камалия похвасталась шикарным домом на Майорке.