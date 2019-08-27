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Камалия с мужем-миллиардером отвели дочерей в первый класс - фото

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Дочери певицы Камалии пошли в первый класс Британской международной школы.
Камалия с мужем-миллиардером отвели дочерей в первый класс - фото
Камалия с мужем-миллиардером отвели дочерей в первый класс - фото
instagram.com/kamaliyaofficial

Известная украинская исполнительница Камалия, настоящее имя которой Наталья Захур, поделилась с поклонниками радостную новость. Ее дочери-близнецы пошли в первый класс.

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Об этом звездная мама сообщила на своей официальной странице в Instagram. Певица опубликовала семейную фотографию, на которой она вместе с мужем, бизнесменом и миллиардером Мохаммадом Захуром и близняшками Мирабеллой и Арабеллой позирует возле входа в Британскую международную школу в Украине. Учебное заведение находится в Киеве.

На снимке звездные родители позируют в светлых нарядах, а их дочери – в школьной форме с цветами в руках.

“Наше 1 сентября наступило на 4 дня раньше. Сегодня наши принцессы пошли в первый класс школы. (Иностранные школы в Киеве почему-то начинаются в конце августа)“, - написала Камалия.

Поклонники принялись активно поздравлять певицу и ее дочерей с началом учебного года.

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“Поздравляю, желаю лёгкой и интересной учебы для Ваших девочек. Они очень талантливы и необыкновенно прекрасны. Горжусь ними и Вашей семьёй“, “Вау, такое событие!!! Легкой им дороги в школе!!!“, “Мои искренние поздравления, с первоклассницами. Как же быстро они стали школьницами“, “Супер..мы Вас поздравляем...Пусть у них будет самые лучшие школьные годы...успехов девчонкам в учёбе....Благополучие и любви вашей семье“, “Поздравляю вас, родители первоклашек! Это так радостно, когда дети идут в первый класс и потом, когда заканчивают школу. Успехов Вашим девочкам в учебе!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Камалия похвасталась шикарным домом на Майорке.

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Теги: Камалия
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Источник: Ivonа bigmir)net

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