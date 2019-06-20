Камалия похвасталась шикарным домом на Майорке

Украинская певица Камалия показала, как выглядят ее апартаменты в Испании.

Известная украинская исполнительница Камалия удивила поклонников новой публикацией. На новом снимке звезда позировала в своем роскошном доме, что находится в Испании.

Читай также: Камалия рассказала о подарке мужа за 100 тысяч евро

На своей официальной странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором она запечатлена в длинном черном платье со цветочным принтом. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги 42-летней знаменитости.

Также на свежем кадре Камалия продемонстрировала свои шикарные апартаменты на испанском острове Майорке. В подписи к эффектному снимку звезда призналась, что ей очень нравится этот дом и она бы хотела там бывать почаще.

“Как грустно, что я не могу проводить много времени в своем доме на Майорке. Но как только я там оказываюсь, мне больше никуда не хочется“, - написала певица.

Напомним, ранее Камалия в откровенном бикини поделилась планами на лето.