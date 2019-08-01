"Лучший человек в мире": Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения

Певица Камалия опубликовала новые семейные фото и поздравила супруга-миллиардера с днем рождения.

Известная украинская певица Камалия поделилась с поклонниками новыми семейными фотографиями с долгожданного круиза на лайнере.

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На своей странице в Instagram 42-летняя исполнительница опубликовала кадры, на которых она запечатлена со своим супругом, бизнесменом и миллиардером Мохаммадом Захуром и дочерьми-близняшками Мирабеллой и Арабеллой.

В описании к свежим снимках с отдыха Камалия оставила трогательное сообщение для своего мужа. Артистка поздравила Захура с днем рождения. Сегодня, 1 августа, ему исполнилось 64 года.

“Сегодня день рождения моего мужа и отца моих принцесс - вероятно, лучшего человека в этом мире (определенно для меня и моих принцесс)“, - написала Камалия.

Подписчики звезды присоединились к поздравлениям и оставили множество теплых пожеланий в комментариях под фото.

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“Поздравляю вас с именинником) С Днём Рождения Захура!) Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и любви! У вас потрясающая семья!)“, “Поздравляю с ДР Захура живите долго и щасливо“, “С праздником Всех, Долгих лет, благополучия, мудрости и взаимной любви“, “С Днем рождения! Как вы похожи друг на друга, вас как с картинки срисовали“, “С Днем Рождения мужчину, который умеет дарить счастье своей семье! ️Радости,любви и исполнения всех желаний! Здоровья и процветания!“, “Поздравляю! Какие красивая семья!“, “Поздравляю вашу семью, Вашего мужа и Вас с его День рождением-здоровья вам и любви на всю жизнь“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Камалия представила горячий дуэтный клип с участием своего мужа.