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Редкое фото: Певица Камалия показала своего отца

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Певица Камалия поздравила своего отца с юбилеем.
Редкое фото: Певица Камалия показала своего отца
Редкое фото: Певица Камалия показала своего отца
instagram.com/kamaliyaofficial

Известная украинская певица Камалия впервые за долгое время поделилась в соцсети совместным фото со своим отцом Виктором.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, который был сделан 18 мая во время празднования ее 42-го дня рождения. На снимке певица и ее папа позируют в обнимку. Камалия запечатлена в длинном розовом платье, а ее отец одет в светлую рубашку и черные брюки.

В описании к фотографии артистка поздравила папу с днем рождения. Сегодня, 19 июля, Виктору исполняется 65 лет.

“С Днём рождения, папочка! Здоровья тебе крепкого, долгих лет жизни и радости! Люблю! My father is 65 today“, - 

Подписчики также присоединились к поздравлениям в комментариях под фото.

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“С Именинником вас дорогая Камалия!) Желаю крепкого здоровья вашему папе и всего самого доброго и светлого)“, С именинником, присоединяюсь к теплым словам и поздравлениям. Большой привет Виктору Анатольевичу!“, “Очень похожи)“, “Камалия, поздравляю Вас и вашего отца с этим знаменательным днем!!!“, “Здоровья на долгие годы! С днем рождения!!!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Камалия шокировала заявлением о насилии в собственной семье.

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Теги: Камалия
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Источник: ivona.bigmir.net

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