"Была уродом": Анна Седокова показала архивные фото со школы

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала архивные снимки рассказала, что считала себя уродливой.

Известная певица и бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова поразила поклонников новой публикацией. Артистка показала свои школьные фото.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала два архивные снимка. На одном из них она позирует с распущенными длинными волосами. На втором фото девушка запечатлена в повседневной одежде с собранными в хвост волосами.

В описании к редким кадрам Седокова заявила, что в школе “была уродом, изгоем и самой не популярной девочкой”.

“В школе я была уродом. Изгоем и самой не популярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами. Если не верите , то пролистайте следующее фото в карусели)“, - написала Анна.

Артистка предположила, что с ней никто не дружил из-за отсутствие модной одежды и мамы-учительницы.

“Сейчас смотрю на фото и понимаю, что ничего страшного же нет, милая девочка , но, наверное, сказалась бедность в которой мы жили, отсутствие шмоток , музыкальная школа и народный ансамбль в добавок ну и Мама, учительница из-за которой меня все считали предательницей , словно я возвращаюсь домой и Маме все рассказываю. Из за этого я никогда и ни о чем маме не рассказывала. Ни о чем“.

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Певица также призналась, что у нее нет друзей среди одноклассников. Поэтому после выпускного Анна решила, что больше никогда не вернется в эту школу.

“Школьных друзей у меня нет . Как то не сложилось. Меня никогда не принимали ни в какие компании , не брали на тусовки . Я не курила, не пила , матом не ругалась и то и дело притаскивала бездомных собак в классы. Когда я закончила школу в выпускном платье , которое сама перешила из маминого старого , я сказала , что больше никогда не вернусь. Так что, простите меня. Школу я ненавидела, а Школа ненавидела меня“, - поделилась Седокова.

В конце поста исполнительница решила поддержать подростков, которые также испытывают трудности в школе.

“Хороший пост 1 сентября. Но я всегда не умела врать и приспосабливаться и сейчас уже поздно начинать ) Как бы не было сложно сейчас , идти в новую школу или просто в неё возвращаться , прости помни ! У тебя есть одна знакомая , которая из самого гадкого утёнка после школы превратилась в девушку , которой каждый день говорят на улицах , что любят ! И не только на улицах )) Ты им ещё покажешь ! Я в тебя верю“, - написала певица.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова в обтягивающем платье устроила жаркие танцы во Франции.