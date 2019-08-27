Дети Зеленского, Камалии, Alyosha, Анатолича и Боржемской пошли в первый класс.

"Первый раз в первый класс": Кто из украинских звезд отвел детей в школу instagram.com/alyoshasinger

Сегодня, 2 сентября, во многих украинских школах наступил первый день нового учебного года. Звездные родители отвели своих детей на первый звонок. Отметим, что в этом году в семьях украинских знаменитостей оказалось много детишек-первоклашек.

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Так, раньше всех в школу отправились дочери-близнецы известной украинской певицы Камалии. Первый звонок для девочек прозвучал еще 28 августа. Дело в том, что Мирабелла и Арабелла стали ученицами Британской международной школы в Украине. А как известно, во многих иностранных школах обучение начинается в конце августа.

На учебу в международную школу также отправилась младшая дочь известного ведущего Анатолия Анатолича. 6-летняя Лолита стала ученицей Французской школы Ecole française internationale de Kiev.

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О том, что сын впервые пошел в школу, сообщила и первая леди Украины Елена Зеленская. Вместе с мужем, президентом Владимиром Зеленским она отвела 6-летнего сына Кирилла в первый класс. Кирилл Зеленский будет учиться в элитной школе на столичных Новопечерских Липках.

Впервые стал школьником и старший сын певицы Alyosha и солиста группы "Антитіла“ Тараса Тополи. 6-летний Роман будет учиться в частной школе “Кияночка“.

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Также в этом году первоклассницей стала дочь тренеров шоу “Зважені та щасливі“ Марины Боржемской и Вячеслава Узелковой. Оливия Узелкова будет учиться в одной из школ в родном городе своих родителей – в Виннице.

Ранее Камалия рассказала, во сколько тысяч обошлись ей школьные принадлежности дочерей.