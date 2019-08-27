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"Первый раз в первый класс": Кто из украинских звезд отвел детей в школу

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Дети Зеленского, Камалии, Alyosha, Анатолича и Боржемской пошли в первый класс.
"Первый раз в первый класс": Кто из украинских звезд отвел детей в школу
"Первый раз в первый класс": Кто из украинских звезд отвел детей в школу
instagram.com/alyoshasinger

Сегодня, 2 сентября, во многих украинских школах наступил первый день нового учебного года. Звездные родители отвели своих детей на первый звонок. Отметим, что в этом году в семьях украинских знаменитостей оказалось много детишек-первоклашек. 

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Так, раньше всех в школу отправились дочери-близнецы известной украинской певицы Камалии. Первый звонок для девочек прозвучал еще 28 августа. Дело в том, что Мирабелла и Арабелла стали ученицами Британской международной школы в Украине. А как известно, во многих иностранных школах обучение начинается в конце августа.

На учебу в международную школу также отправилась младшая дочь известного ведущего Анатолия Анатолича. 6-летняя Лолита стала ученицей Французской школы Ecole française internationale de Kiev.

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О том, что сын впервые пошел в школу, сообщила и первая леди Украины Елена Зеленская. Вместе с мужем, президентом Владимиром Зеленским она отвела 6-летнего сына Кирилла в первый класс. Кирилл Зеленский будет учиться в элитной школе на столичных Новопечерских Липках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий. Букварик, зошити, олівці. Наче нічого не забули... Ой, яблуко! Наш син Кирилл тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку й однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – бешкетуватуватиме, поїде в перші подорожі без батьків, загартовуватиме характер і ставатиме відповідальним. Кирилл не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін. Наші діти – покоління майбутнього. Вони не знають, що таке радянські обмеження та безглузде завчання. Віримо, що вони полюблять школу і вчитимуться охоче. А потім оберуть професію за покликом серця і зроблять багато корисного для нашої країни. Ми хочемо пишатися нашими дітьми – і Сашею, і Кириллом. І знаємо, що школа закладе основи їхнього дорослого життя. І майбутнього України.

Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Впервые стал школьником и старший сын певицы Alyosha и солиста группы "Антитіла“ Тараса Тополи. 6-летний Роман будет учиться в частной школе “Кияночка“.

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Также в этом году первоклассницей стала дочь тренеров шоу “Зважені та щасливі“ Марины Боржемской и Вячеслава Узелковой. Оливия Узелкова будет учиться в одной из школ в родном городе своих родителей – в Виннице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя милая и родная девочка, вот и настал этот день , 1 сентября 🍁🎒. Хочу чтобы для тебя школа, была в радость и удовольствие ☺️. Это новый увлекательный этап в жизни. Уверена - ты справишься👆. А знаешь почему)? Потому что у тебя есть характер, стремление, сила , желание и надёжная опора - семья❤️. Я всегда буду рядом😉. . Всех первоклашек и не только, с днём знаний 🏫📒📚🖊✏️. . А вы помните свой первый поход во взрослую школьную жизнь 🙃? #боржемская #боржемскаямарина #школа #1сентября #первоклашка #знания

Допис, поширений Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее Камалия рассказала, во сколько тысяч обошлись ей школьные принадлежности дочерей.

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Теги: Камалия, Анатолий Анатолич, Елена Зеленская, Alyosha, Марина Боржемская, первый класс, Первый звонок
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  02.09.2019, 17:17
Оценка:  0
pусский
Сына Зеленского лучше бы отдать в российскую школу, всё равно папку скоро свергнут дикие укры, и он убежит к нам. Если уж губернатор и дважды премьер Янукович не справился и им не угодил, чего ждать от шута горохового. Прогнозирую - ЗЕ просидит 3 года, не больше.
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