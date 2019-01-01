Звезда украинского сериала, россиянка Юлия Ауг ответила на "скользкие" вопросы журналистов - о кино, театре и даже политике и гражданской позиции .

Звезда "Крепостной" Юлия Ауг о Путине, пленниках Кремля и аплодисментах от самого Тарантино пресс-служба

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Новый многосерийный спецпроект программы "Вікна-новини" на СТБ посвящен культовому сериалу "Крепостная". Его автор – корреспондент Артем Сорокин – пообщался со звездами костюмированной драмы, чтобы показать их зрителю с абсолютно иной стороны. Одной из героинь цикла сюжетов стала российская актриса Юлия Ауг, сыгравшая помещицу Анну Львовну Червинскую. О путинском режиме, пленниках Кремля, восхищении Тарантино и съемках в украинском сериале, актриса откровенно рассказала в интервью "Вікнам".

Анна Львовна – крестная мать главной героини сериала – Китти. Она, вроде как, и любит ее безумно, но вместе с этим является главной виновницей всех бед крепостной. Еще до ее рождения отправляет на каторгу отца Кати со всей семьей.

Она не понимает, что Китти – это такой же человек. Она не понимает, зачем ей нужна свобода. Она эгоистична в своей любви к Китти. Даже не любви, а в желании владеть этим человеком, – рассказывает о своем персонаже Юлия Ауг.

Звезда "Крепостной" Юлия Ауг о Путине, пленниках Кремля и аплодисментах от самого Тарантино пресс-служба

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Креативный продюсер сериала Тала Пристаецкая называет одной из самых важных тем в "Крепостной" – тему человеческой жестокости, на которую способны абсолютно все.

Я увидела комментарий, что маман (Анна Львовна) такая вроде бы добрая, а на самом деле своими руками рушит счастье своей воспитанницы. И я поняла, что Юле удалось, ведь это именно то, что мы закладывали, – отмечает Тала Пристаецкая.

Создатели сериала считают Юлию Ауг едва ли не самой большой удачей «Крепостной». Одной пробы было предостаточно, чтобы решить: это и есть та самая Анна Львовна.

Режиссер-постановщик сериала Максим Литвинов говорит:

Юля – царица и на экране, и в жизни. Она так себя несет, говорит с таким придыханием, что хочется поклониться. Великая актриса, одна из лучших в своем амплуа.

пресс-служба

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Величие российской актрисы признает даже... голливудский кинорежиссер Квентин Тарантино. Именно ей он стоя аплодировал на Венецианском кинофестивале в 2010 году. За роль трупа в ленте "Овсянки".

Зал аплодировал 15 минут, и Тарантино стоял и аплодировал. То, что он восхищается – еще один аспект этого большого чуда. Ощущение счастья не покидало меня, наверное, год, – вспоминает актриса.

В России кино-талант Юлии Ауг отмечен наивысшими наградами. Впрочем, что не год, она все больше закрепляется в неписаном списке нежелательных лиц. А тех, кто решается с ней работать, становится все меньше. А все потому, что Юлия как никто резко публично критикует путинский режим.

Ну, не верю я Путину. Морда у него хитрая и самодовольная. У меня зла не хватает, – откровенно говорит Юлия Ауг.

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Так же публично российская актриса выражает свою поддержку пленникам Кремля.

В Украине политических заключённых сегодня встречают как героев. Каждого у трапа встретил президент и пожал руку. Почему Путин не встречает наших? Почему нет до сих пор списка освобождённых? Это не событие для России? Или потому, что ихтамнет? –написала в социальной сети актриса.

Встреча команды "Вікна-новини" с Юлией Ауг произошла еще накануне большого обмена. Тогда актриса прилетела в Киев специально для съемок в сюжете и только на один день. Несмотря на плотный график, Юлия попросила найти окошко, чтобы она смогла сходить на Майдан и почтить память Героев Небесной Сотни.

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Несмотря на угрозу – окончательно закрепиться в черном списке – Юлия Ауг заявляет о своей позиции не только как гражданка, но и как деятель искусства. Сейчас, уже как режиссер, она работает над театральной постановкой о войне на Донбассе. Говорит: русский театр, в отличие от телевидения и кинематографа, еще сохранил остатки свободы.

У нас половина Иркутской области тонет, у нас пожары в лесах. А при этом во всех официальных СМИ главная проблема для России – это Украина. Это выглядит уже абсурдом. И очень многие это понимают, – делится Ауг.

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Также актриса отмечает:

Я не знаю, как вы лично относитесь к Зеленскому, но то, что у вас есть возможность сменить власть, что вообще существует такая процедура – это невероятно круто. У нас это невозможно сейчас. Я бы хотела проснуться в мире, в котором на выборах мог победить другой человек.

Ранее мы писали, что звезды Крепостной стали участниками “Танцев со звездами“,