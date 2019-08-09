Яркий и эпатажный Дмитрий Коляденко откровенно рассказал о работе и личной жизни и поделился собственными ритуалами, которые помогают уберечься от негатива и сохранить молодость .

"Сегодня можно быть молодым и после 40-ка" - интервью с Дмитрием Коляденко пресс-служба

Читай также: Ирина Билык получила дорогой подарок от лучшего друга

Популярный украинский шоумен, хореограф, танцовщик, телеведущий и певец Дмитрий Коляденко дал эксклюзивное интервью Ivona, в котором ответил на каверзные вопросы, которые больше всего интересуют читателей. В том числе Дмитрий рассказал об отношениях с сыном и дружбе со своей экс-супругой Ириной Билык.

1. В одном из интервью вы поделились, что каждый раз перед выступлением очень нервничаете, даже приобрели себе тонометр. Есть ли у вас особый ритуал перед выходом на сцену? (некоторые артисты молчат за несколько часов до, выпивают с группой торжественную стопку и т.д.)

Ну это правда, я волнуюсь перед выходом на сцену. И за 2 дня я сажусь на диету, мало ем, не пью алкоголь, я готовлюсь: учу сценарии, повторяю песни, собираю костюмы. Всю дорогу я тоже волнуюсь, вне зависимости от того лечу на самолете или еду на поезде. Но, как только наступает та секунда, когда мне необходимо выходить на сцену, тогда уже в ход идет валидол, может быть еще глоток кофе. Также молитва перед выходом на сцену, потому что мне помогают высшие силы. И я всегда становлюсь на сцену правой ногой, тогда все проходит и “УХ!“, и “АХ!“. И через 5 минут уже все закрутилось, завертелось, а я уже спокоен и свободен от переживаний, вижу, что нравлюсь людям, а они нравятся мне. Все! Работа пошла! Все поют и танцуют вместе со мной!

"Сегодня можно быть молодым и после 40-ка" - интервью с Дмитрием Коляденко пресс-служба

Читай также: Дмитрий Коляденко рассказал, какие подарки получает от Ирины Билык 2. Артист должен быть не только хорошим певцом, но и руководителем, чтобы управлять своей командой. Какие навыки помогают вам держать большой коллектив в узде?

У меня не очень большой коллектив, человек 6-7. Но его тоже нужно контролировать. Раньше на меня люди сильно обижались: я был очень агрессивным, требовательным, был злой как волк, но это было давно, лет 15 назад. Потом посещал психолога, брал уроки совершенствования. Сейчас мне не нужно кричать, топать ногами или контролировать кого-то. Моя группа профессиональна, они все знают что и как делать, чтобы все было на высшем уровне. Это касается и машин, и организации концертов, и райдера, и всего, что связано с балетом, с выходом на сцену. Сегодня я наоборот радуюсь, что не кричу, не ругаю никого, не штрафую. Мне нравится. что все идет своей чередой, в своем русле. Я доволен своей командой, мои нервы спокойны рядом с ними.

"Сегодня можно быть молодым и после 40-ка" - интервью с Дмитрием Коляденко пресс-служба

3. Вы называете ваш новый хит “Тумбала Є“ солнцем в вашей душе. Кто же зажёг это солнце?

Зажег это солнце композитор, автор слов Андрей Француз. Он позвонил мне и сказал: “Дима, я написал песню специально для вас. Послушайте ее“. Он отправил мне ее на почту. Я послушал ее и понял, что, действительно, “Тумбала Є“ - моя песня. Я танцевал часа два под нее, потом перезвонил Андрею и сказал, что он прав в том, что это моя песня и сказал, что хочу ее петь. Я считаю, что это реальное произведение искусства, на которое Лена Винярская уже сняла клип, он уже монтируется, поэтому в скором будущем все люди Украины увидят прекрасную видео-работу на песню “Тумбала Є“.

Слушать песню Димы Коляденко “Тумбала Є“ онлайн:

4. Вы успешно реализовали себя как певец, как режиссер, как хореограф и танцор, как актёр театра, телеведущий. Какой же следующий шаг в карьере Дмитрия Коляденко?

Читай также: Филипп Коляденко трогательно поздравил отца с Днем рождения Я думаю насчет театра! Мне прислали сценарий, он мне не очень нравится. Меня уговаривают поехать по Украине с этим спектаклем, а я думаю смогу ли я? Меня приглашают в кино, это интереснее, быстрее, это мне по душе! Я все-таки думаю насчет кино. Вот я бы с удовольствием сыграл какую-то интересную роль в сериале или большую роль в фильме. Жду приглашения в новое украинское кино!

"Сегодня можно быть молодым и после 40-ка" - интервью с Дмитрием Коляденко пресс-служба

5. Ваш сын также избрал творческую карьеру. Есть в планах записать сингл вместе с Филиппом? О чём бы вы хотели спеть?

Читай также: “Мне понравилось“: Билык шокировала сеть поцелуем с Могилевской Я каждый год прошу Филиппа написать мне песню. Он мне написал песню, но она была слишком не в моем стиле, больше в стиле группы KADNAY, где играет и поет Филипп. Прошло время, и я думаю, что зря отказался. Нужно было все-таки спеть эту песню, это же подарок от сына, он же старался. Сейчас уже прошел год и я опять его попросил написать модный танцевальный трек на украинском, а может и медляк, чтобы людям нравилось. Филя сказал “Окей, папа. Напишу.“ Вот жду!

Дмитрий Коляденко с сыном пресс-служба

6. Вы всегда выглядите свежо и прекрасно! Сколько вы тратите (не нужна точная цифра, в общих чертах) на уход за собой? Из чего состоит ваша бьюти-рутина?

Читай также: Ирина Билык призналась в любви Диме Коляденко Я сегодня был на съемках и встретил народную артистку Украины Нину Матвиенко. Она говорит: “Боже мій, Дімо! Ви щороку молодше і молодше! Все молодієте і молодієте!“ Мне это правда было очень приятно слышать от такой легенды, от такой прекрасной женщины. Это же наше все, для меня Нина Матвиенко - это Украина. Я подумал, что это круто! Года идут, а мне и самому кажется, что я молодею. Мой секрет в том, что меня окружают молодые люди. Это правда: с кем поведешься, от того и наберешься. Молодость окружает меня! Я кушаю рукколу, не ем сахар, пытаюсь делать маски, часто покупаю патчи под глаза. "Сегодня можно быть молодым и после 40-ка" - интервью с Дмитрием Коляденко пресс-служба В салоны не хожу часто, при том, что моя соседка - это ходячий салон красоты, мастер Кариночка, и то мне пройти 2 метра к ней сложно из-за недостатка времени. Я ухаживаю за собой дома, в домашних условиях я пользуюсь оливковым маслом, мужской косметикой разной, особенно после концертного и съемочного грима. Я пользуюсь талой горной водой для лица и брызгаю ею всю свою команду (смеется), чтобы они были всегда в тонусе - бодры и свежи. Я веду здоровый образ жизни, пою правильные песни, мыслю позитивно. Мне кажется, что молодость зависит от тебя. Жизнь прекрасна! Сегодня можно быть молодым даже после 40.

"Сегодня можно быть молодым и после 40-ка" - интервью с Дмитрием Коляденко пресс-служба

7. Читай также: “А где Аслан?“: Ирина Билык прогулялась по Венеции с бывшим мужем Вы поддерживаете дружеские отношения и с Еленой Коляденко и с Ириной Билык. В чем секрет вашей дружбы?

Наверное, я мудрый мужчина. Я все простил. Я подумал, что лучше мир, чем война. Зачем воевать с женщинами, которых ты любил и с которыми ты прожил определенный отрезок своей жизни? Мне нравится общаться и дружить с ними. Мы можем встретиться, обняться, попить кофе, подарить друг другу подарки, но не больше.

"Сегодня можно быть молодым и после 40-ка" - интервью с Дмитрием Коляденко пресс-служба

8. Если выбирать между любовью и творчеством, что бы вы выбрали?

Любовь на первом месте. Я люблю секс, я люблю целоваться, обниматься, радоваться и радовать. Я люблю любить! А концерты это тоже круто! Это мне приносит удовольствие, я радую людей! Но на первом месте - любовь. Я не понимаю как можно жить без любви. Любовь - все для меня!

пресс-служба

9. Как вы справляетесь с отрицательными эмоциями? Некоторых артистов они вдохновляют на творчество. Какими эмоциями в своём творчестве чаще всего руководствуетесь вы?

Читай также: Алина Гросу отгуляла свадьбу в Италии - первые фото Когда я понимаю, что где-то скушал отрицательную эмоцию или увидел человека, не очень позитивно настроенного ко мне, а я чувствую это на расстоянии, я принимаю душ, с головой обливаюсь холодной водой. После этого зажигаю свечи, думаю о том, что жизнь прекрасна и нужно двигаться в правильном русле, не нужно обращать внимание на негативных людей, не нужно читать плохие комментарии и не нужно реагировать на них. Не нужно пускать отрицательные вибрации. Стоит настраивать себя только на позитивный лад и только на то, что все будет хорошо!

"Сегодня можно быть молодым и после 40-ка" - интервью с Дмитрием Коляденко пресс-служба

В репертуар себе выбираю только позитивные и жизнерадостные песни, которые дают заряд энергии моей публике!!!

Слушать песню Димы Коляденко “Жизнь прекрасна“ онлайн:

Ранее мы писали, что Дмитрий Коляденко объяснил, почему сделал Билык предложение.