Таисия Повалий: "К роли бабушки я была готова очень давно"

Читай эксклюзивное интервью Таисии Повалий о творчестве и личной жизни.

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В декабре известная певица, Народная артистка Украины Таисия Повалий отпразднует свой юбилей. Знаменитости исполнится 55 лет. Но это не единственное громкое событие, которое скоро произойдет в жизни артистки. Таисия готовится впервые стать бабушкой. О своем творчестве и личной жизни певица рассказала в эксклюзивном интервью.

У вас академическое образование и преподаватели института имени Глиера прочили вам яркое будущее оперной певицы. Почему не опера, почему эстрада?

Я родилась в семье, где песня была образом жизни, где почти каждый из родни мог бы стать артистом (улыбается) И с молоком матери я впитала эту безграничную любовь к пению, в основном, к народной песне!! Мечта стать певицей у меня появилась как только я стала осознавать, что умею петь!! В шесть лет я уже стала солисткой детского хора, следом, солисткой детской филармонии, а также солисткой эстрадно-симфонического оркестра города Белая Церковь, где училась! В институте имени Глиера я прошла замечательную академическую школу у потрясающего педагога по вокалу Татьяны Александровны Юровской! Но главной моей профессией было все же преподавание фортепиано и дирижёр хора!! После получения диплома я стала мамой, что было для меня важнее всего на свете, и что самое главное, важнее карьеры. Я, воспитывая сына, искала свой стиль в музыке!! Прошла и через симфо-джаз и экспериментировала с разными модными в то время группами. Это было интересное время. Но душа моя нашла удовлетворение только когда столкнулась с настоящими вибрациями, идущими от фольклора и нежных эстрадных песен. Это состояние и определило мой творческий путь!

Таисия Повалий пресс-служба

Ваш сын Денис покоряет сцену и путь его довольно тернист. Вы имеете вес и авторитет на современной сцене, считаете, что он должен добиться всего сам?

Считаю, каждый, кто выходит на сцену должен пройти все ступени своего подъема, получить бесценный опыт. Ведь никто кроме тебя самого не сможет его передать. Этот путь индивидуален и никто кроме тебя самого не сможет его пройти и прожить.

Значительную часть ваших хитов вы исполнили в дуэте с известными певцами: со Стасом Михайловым, с Николаев Басковым, с Иосифом Кобзоном. Не планируете записать дуэт с сыном? Или у вас слишком разные взгляды на музыку?

...а, Вы правы! Дуэты нынче популярны и они вызывают особенный интерес у зрителей. И я признаюсь, люблю интересные работы с коллегами, всегда очень тщательно готовлюсь к таким событиям! Что касается Дениса, то я давно предлагала сыну спеть вместе, но вот особого желания в его глазах я не увидела (смеется) Это нормально! Два поколения, разные взгляды на творчество.

Совсем скоро у вас родится внук. Готовы к роли бабушки?

К роли бабушки я была готова очень давно, только меня никто не слушал (улыбается) Продолжение рода, это так прекрасно и глобально для меня! Всегда готова!

Таисия Повалий: "К роли бабушки я была готова очень давно" пресс-служба

Многие артисты помимо своей основной деятельности, примеряют на себя роли теле- и радиоведущих, судей различных конкурсов, проектов и шоу. Не интересует ли вас подобная деятельность?

По поводу проектов, как-то не думала об этом. Наверное, это забирает огромный кусок времени (улыбается) А его на творчество, как всегда, не хватает. Ну и ответственность за судьбы других. Это настораживает.

Вы могли бы стать настоящей актрисой: вы снимались в нескольких фильмах и заняли третье место во втором сезоне телепередачи “Точь-в-точь“. Вам удалось воплощать и мужские и женские образы. Актерская карьера не манит?

Актерская карьера пока не манит, пока не предлагали мне такую роль, от которой я не смогла бы отказаться (смеется). Может, все ещё впереди!

Если бы жизнь сложилась иначе, и вам не удалось бы стать артисткой, какою карьеру вы могли бы выбрать?

Если бы так сложилось, то я бы выбрала профессию педагога, учила бы детей музыке. И это тоже прекрасный путь! У меня были замечательные учителя, и я очень хотела быть похожей на них. Очень благородная профессия.

Вы слушаете музыку нового поколения современных артистов? Чей талант нравится вам больше всего?

Мне нравится слушать молодых певцов. Я стараюсь не оценивать, а просто находить в каждом что-то особенное. Талантов очень много, и я желаю каждому остаться в истории музыки. Это, как мне кажется, важно для музыканта.

Таисия Повалий: "К роли бабушки я была готова очень давно" пресс-служба

Работа на сцене, даже если она и приносит удовольствие, очень изматывает. Как восстанавливаете силы после концертов и гастролей?

Дорога домой исцеляет! Аура твоего дома творит чудеса и это действительно так. Ну, а семья, это неиссякаемый источник Силы и Любви. В этом весь секрет.

Опустим политику (отмена юбилейного концерта в Киеве из-за гастролей в России), не будем обращаться к частностям. Интересно ваше мнение в целом: политическая ситуация должна влиять на творчество артиста, а творчество артиста на политическую ситуацию?

Я считаю, что не должно влиять. Артистом просто так не становятся, особенно, когда его творчество, музыку слушают тысячи и миллионы. В политику должны приходить те, кто чувствует желание быть полезным обществу здесь и сейчас, таким образом человек себя проявляет и это его жизнь. Жизнь артиста – это гастроли, самовыражение себя в музыке, в текстах, во встрече с живой аудиторией для которой он создает. Артист способен вести за собой людей долгие годы, способен ли политик вести за собой больше обозначенного срока. Я Молюсь и Верю, что творчество и политику перестанут смешивать. У каждого здесь свой путь и свое предназначение.

Ранее Таисия Повалий призналась, что чуть не умерла из-за аборта.

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