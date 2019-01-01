Певица Alyosha откровенно рассказала об отношениях со своим супругом Тарасом Тополей.

"Музыкальная платформа": певица Alyosha рассказала, почему не спит по ночам Пресс-служба

Популярная певица Alyosha выступила на концерте “Музыкальная платформа“, который канал “Украина“ покажет 12 октября в 23:00. За кулисами артистка рассказала об отношениях с мужем Тарасом Тополей.

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По словам певицы, каждый в их паре очень занят работой, впрочем, когда выпадает возможность – Alyosha и Тарас посвящают это время искреннему общению:

“Когда дети уже спят, мы садимся на кухне, можем поговорить о делах, рассказать что-то друг другу или посоветоваться. Мы можем открыть бутылку вина, и за бокалом посидеть до двух часов ночи. Так случается достаточно редко, потому что мы приходим домой настолько уставшими, что единственное, чего хочется – прильнуть к подушке“, – призналась Alyosha за кулисами “Музыкальной платформы“.

Кроме того, певица рассказала о песне, которую исполнит для зрителей “Музыкальной платформы“:

“Это песня о любви, которая сравнивается с двумя планетами, и у этих двух планет разные орбиты. И они вроде бы идут по жизни рядом, но не могут соединиться – это немного грустная, но жизненная песня“.

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Также на “Музыкальной платформе“ зажгут популярные украинские артисты – Олег Винник, Сергей Бабкин, Алина Гросу, Tayanna, Alekseev, MELOVIN, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.

Смотрите концерт “Музыкальная платформа“ в субботу, 12 октября, в 23:00 на канале “Украина“.

Напомним, ранее певица Alyosha рассказала, почему заметно похудела.

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