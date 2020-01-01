Международный женский день: история происхождения праздника

Оказывается, все не так уж однозначно.

Праздник женщин 8 Марта - это день нежности, любви, тепла, цветов и красоты. К тому же, приобретя статус государственного во многих странах, праздник является выходным днем. Считается, что первой его ввела Клара Цеткин, однако существуют версии, что происхождение праздника имеет более глубокие “корни“. О подлинном авторе женского праздника история умалчивает. О различных версиях появления Международного женского дня расскажет Ivona.

История возникновения 8 Марта: праздник матрон

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Первые упоминания о празднике весны относятся к Древнему Риму. В этот день в начале весны матроны - свободные женщины, состоящие в браке - получали от своих мужей подарки и были окружены любовью и вниманием со стороны сильной половины. Не оставались без подарков и рабыни, и даже более того - хозяйка давала невольницам в этот день законный выходной.

Сами же матроны, облаченные в лучшие одежды, с благоухающими венками на головах, приходили в храм богини Весты - хранительницы домашнего очага. Возможно, именно этот древнеримский праздник и послужил прототипом для знакомого нам Международного женского дня.

"Весталка" кисти Жака-Луи Давида wikipedia.org

История праздника 8 Марта: американская версия

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Весной в 1857 году в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик, работавшие тогда по 16 часов в сутки, и получавшие за свой каторжный труд очень низкую заработную плату. Их требования заключались в установлении 10-часового рабочего дня, улучшении условий труда и равных заработных плат с мужчинами.

Кстати, последние на тот момент уже успели побороться за свои права и получить вышеуказанное. Поскольку требования мужчин были удовлетворены, женщинам пришлось организовать профсоюз, впервые состоящий исключительно из представительниц слабого пола. И спустя короткое время профсоюз вывел на демонстрацию сотни женщин, требующих предоставления им избирательного права.

Международный женский день: история происхождения праздника pinterest.com

История празднования 8 Марта: версия о Кларе Цеткин

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Вспомнили о женском празднике лишь в прошлом веке. Вспомнила, собственно, революционерка Клара Цеткин, с именем которой и связан нынешний Международный женский день. В 1910 году, на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 Марта. Такой праздник, по ее мнению, сплотил бы всех представительниц слабого пола в борьбе за равноправие.

Предложение Клары получило горячую поддержку, и по Европе прошла волна манифестаций. Так, в 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Кстати, к нему присоединились и мужчины, не менее активно участвовавшие в политических протестах. Итоги впечатляли: женщины все-таки получили права избирать и занимать руководящие посты, а также быть наравне с мужчинами в производственных отношениях.

Клара Цеткин и Роза Люксембург wikipedia.org

История 8 Марта: советское время

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В Российской империи впервые Международный женский день отметили в 1913 году в Петербурге. На этот счет было получено сначала разрешение властей, и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысячи человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы, большинство из которых, кстати, актуальны и на сегодняшний день: государственное обеспечение материнства и дороговизна жизни.

Как оказалось, женщинам понравилось быть в политике и являться движущей силой важнейших государственных процессов. В последнее воскресенье февраля 1917 года женщины вышли на улицы с лозунгами “Хлеба и мира“, а через 4 дня император Николай II отрекся от престола, временное правительство стало гарантировать женщинам избирательное право.

Международный женский день: история происхождения праздника pinterest.com

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Этот исторический день выпал на 23 февраля по юлианскому календарю, который в то время использовался в России, и на 8 марта - по григорианскому календарю. А когда свершилась революция, день 8 Марта стал государственным праздником.

В 1921 году, во времена СССР, было принято решение приурочить праздник Международного женского дня событиям 1917 года. А с 1965 года 8 Марта объявлено выходным днем, что весьма удобно для всех дам, которые наконец-то получили возможность отдохнуть от бытовых трудностей.

История 8 Марта: наше время

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Постепенно Международный женский день избавлялся от политической окраски и стал праздником всех женщин, прекрасным весенним днем, исполненным любви, тепла, радости и вдохновения. Да-да, никаких широких политических манифестаций никто уже не проводит, основное действо сосредоточено дома, на кухне, где в этот день царствуют исключительно мужчины.

Международный женский день: история происхождения праздника pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие цветы и кому можно дарить на 8 марта.

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