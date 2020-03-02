ТОП-10 самых известных феминисток

Узнай, какие знаменитости борются за права женщин в обществе.

В воскресенье, 8 марта, во многих странах мира будут отмечать Международный женский день. В честь праздника Ivona решила вспомнить о знаменитых феминистках современности, которые отстаивают права женщин в обществе.

Анджелина Джоли

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Джоли является не только известной голливудской актрисой, но и общественным деятелем. В 2001 году она стала послом доброй воли по делах беженцев. В своих публичных выступлениях Анджелина особое внимание уделяет проблеме сексуального насилия в отношении женщин в современном обществе, а в первую очередь - в зонах военных конфликтов.

Анджелина Джоли Getty images

Эмма Уотсон

Актриса, которая сыграла роль Гермионы в Поттериане, уже 6 лет является послом доброй воли ООН. Уотсон запустила кампанию HeForShe, которая призывает мужчин к равенству полов, и даже создала феминистский книжный клуб.

Эмма Уотсон Getty images

Кира Найтли

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Акриса неоднократно говорила, что была феминисткой, сколько себя помнит. Звезда призналась, что первую речь о борьбе за женские права написала еще в 12-летнем возрасте для конкурса ораторов. А несколько лет назад в эссе “Слабый пол“ Кира раскритиковала Кейт Миддлтон за то, что после рождения дочери в 2015 году, она вышла к журналистам всего через семь часов после родов. По словам актрисы, таким образом герцогиня Кембриджская “обесценивает“ боль и страдания, которые испытывают женщины во время родов.

Кира Найтли Getty images

Хиллари Клинтон

Известный американский политик во время предвыборной компании в 2016 году использовала феминистический лозунг “Права женщин - это права человека“. Кроме того, в своих выступлениях и в постах в соцсетях Клинтон неоднократно заявляла, чтобы женщины никогда не сомневались в своей силе.

Хиллари Клинтон Getty images

Мерил Стрип

Известная актриса неоднократно заявляла, что в современном кинематографе очень мало фильмов о сильных женщинах. Актриса уверена, что это все потому, что в обществе не принимают тот факт, что женщина также, как и мужчина может быть лидером. Стрип выступает за равенство полов, однако не хочет на себя вешать ярлык феминистки.

Мэрил Стрип Getty images

Риз Уизерспун

Актриса основала собственную компанию Hello Sunshine, которая снимает фильмы о женщинах. Кроме того, Риз вместе с сотрудницами своей компании создает различные программы и другой медиа-контент для женщин разного возраста.

Риз Уизенспун Getty images

Натали Портман

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Портман является одной из первых артисток, которые публично заявили о неравной оплате в Голливуде между мужчинами и женщинами. А недавно, во время церемонии “Оскар 2020“ Портман одела наряд с вышитыми именами женщин-режиссеров, которых, по мнению Натали, недооценили в Киноакадемии.

Натали Портман Getty images

Джессика Честейн

Актриса неоднократно поднимала тему неравной оплаты. Так, однажды на съемках рождественского фильма она потребовала, чтобы ее коллеге, чернокожей актрисе Октавии Спенсер дали такой же гонорар, как у нее. А после того, как Честейн побывала в роли члена жюри Каннского кинофестиваля, она призвала организаторов включать в программу больше картин, созданными женщинами.

Джессика Честейн Getty images

Мадонна

Всемирно известная исполнительница неоднократно выступала против возрастной дискриминации. По словам 61-летней звезды, общество часто критикует женщин старше 50 лет из-за их поведения, которые якобы не соответствует их возрасту. Мадонна заявляет, что женщина должна делать то, что ей нравится, несмотря на ее возраст.

Мадонна Getty images

Бейонсе

Американская певица называет себя современной феминисткой, которая верит в равенство полов. В одном из интервью артистка заявила, что в мире все еще существуют двойные стандарты. И избавится от них можно только с помощью реального разговора между мужчинами и женщинами. Только тогда что-то изменится.

Бейонсе Getty images

Историю праздника 8 марта можно узнать здесь.

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