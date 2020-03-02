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Женский портал
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ТОП-10 самых известных феминисток

Комментариев: 2
Узнай, какие знаменитости борются за права женщин в обществе.
ТОП-10 самых известных феминисток Голливуда
ТОП-10 самых известных феминисток Голливуда
Getty images

В воскресенье, 8 марта, во многих странах мира будут отмечать Международный женский день. В честь праздника Ivona решила вспомнить о знаменитых феминистках современности, которые отстаивают права женщин в обществе. 

  • Анджелина Джоли

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Джоли является не только известной голливудской актрисой, но и общественным деятелем. В 2001 году она стала послом доброй воли по делах беженцев. В своих публичных выступлениях Анджелина особое внимание уделяет проблеме сексуального насилия в отношении женщин в современном обществе, а в первую очередь - в зонах военных конфликтов.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Getty images

  • Эмма Уотсон

Актриса, которая сыграла роль Гермионы в Поттериане, уже 6 лет является послом доброй воли ООН. Уотсон запустила кампанию HeForShe, которая призывает мужчин к равенству полов, и даже создала феминистский книжный клуб.

Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Getty images

  • Кира Найтли

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Акриса неоднократно говорила, что была феминисткой, сколько себя помнит. Звезда призналась, что первую речь о борьбе за женские права написала еще в 12-летнем возрасте для конкурса ораторов. А несколько лет назад в эссе “Слабый пол“ Кира раскритиковала Кейт Миддлтон за то, что после рождения дочери в 2015 году, она вышла к журналистам всего через семь часов после родов. По словам актрисы, таким образом герцогиня Кембриджская “обесценивает“ боль и страдания, которые испытывают женщины во время родов.

Кира Найтли
Кира Найтли
Getty images

  • Хиллари Клинтон

Известный американский политик во время предвыборной компании в 2016 году использовала феминистический лозунг “Права женщин - это права человека“. Кроме того, в своих выступлениях и в постах в соцсетях Клинтон неоднократно заявляла, чтобы женщины никогда не сомневались в своей силе.

Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
Getty images

  • Мерил Стрип

Известная актриса неоднократно заявляла, что в современном кинематографе очень мало фильмов о сильных женщинах. Актриса уверена, что это все потому, что в обществе не принимают тот факт, что женщина также, как и мужчина может быть лидером. Стрип выступает за равенство полов, однако не хочет на себя вешать ярлык феминистки.

Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Getty images

  • Риз Уизерспун

Актриса основала собственную компанию Hello Sunshine, которая снимает фильмы о женщинах. Кроме того, Риз вместе с сотрудницами своей компании создает различные программы и другой медиа-контент для женщин разного возраста.

Риз Уизенспун
Риз Уизенспун
Getty images

  • Натали Портман

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Портман является одной из первых артисток, которые публично заявили о неравной оплате в Голливуде между мужчинами и женщинами. А недавно, во время церемонии “Оскар 2020“ Портман одела наряд с вышитыми именами женщин-режиссеров, которых, по мнению Натали, недооценили в Киноакадемии.

Натали Портман
Натали Портман
Getty images

  • Джессика Честейн

Актриса неоднократно поднимала тему неравной оплаты. Так, однажды на съемках рождественского фильма она потребовала, чтобы ее коллеге, чернокожей актрисе Октавии Спенсер дали такой же гонорар, как у нее. А после того, как Честейн побывала в роли члена жюри Каннского кинофестиваля, она призвала организаторов включать в программу больше картин, созданными женщинами.

Джессика Честейн
Джессика Честейн
Getty images

  • Мадонна

Всемирно известная исполнительница неоднократно выступала против возрастной дискриминации. По словам 61-летней звезды, общество часто критикует женщин старше 50 лет из-за их поведения, которые якобы не соответствует их возрасту. Мадонна заявляет, что женщина должна делать то, что ей нравится, несмотря на ее возраст.

Мадонна
Мадонна
Getty images

  • Бейонсе

Американская певица называет себя современной феминисткой, которая верит в равенство полов. В одном из интервью артистка заявила, что в мире все еще существуют двойные стандарты. И избавится от них можно только с помощью реального разговора между мужчинами и женщинами. Только тогда что-то изменится.

Бейонсе
Бейонсе
Getty images

Историю праздника 8 марта можно узнать здесь.

 

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Теги: 8 марта, феминизм
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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БийКацапів    02.03.2020, 16:31
Оценка:  0
БийКацапів
Феминистки -это те, кто ненавидит мужчин
Они либо лесбиянки, либо бабы которых бросили мужики, либо просто йо.бнутые.
Феминисток используют такие как Сорос, чтобы разрушить семейные и религиозные ценности. Так легче контролировать людей.
гость  (аноним)  02.03.2020, 16:24
Оценка:  0
гость
Дело в бабле, у них охуительные гонорары!
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