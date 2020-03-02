ТОП-10 самых известных феминисток
В воскресенье, 8 марта, во многих странах мира будут отмечать Международный женский день. В честь праздника Ivona решила вспомнить о знаменитых феминистках современности, которые отстаивают права женщин в обществе.
- Анджелина Джоли
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Джоли является не только известной голливудской актрисой, но и общественным деятелем. В 2001 году она стала послом доброй воли по делах беженцев. В своих публичных выступлениях Анджелина особое внимание уделяет проблеме сексуального насилия в отношении женщин в современном обществе, а в первую очередь - в зонах военных конфликтов.
- Эмма Уотсон
Актриса, которая сыграла роль Гермионы в Поттериане, уже 6 лет является послом доброй воли ООН. Уотсон запустила кампанию HeForShe, которая призывает мужчин к равенству полов, и даже создала феминистский книжный клуб.
- Кира Найтли
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Акриса неоднократно говорила, что была феминисткой, сколько себя помнит. Звезда призналась, что первую речь о борьбе за женские права написала еще в 12-летнем возрасте для конкурса ораторов. А несколько лет назад в эссе “Слабый пол“ Кира раскритиковала Кейт Миддлтон за то, что после рождения дочери в 2015 году, она вышла к журналистам всего через семь часов после родов. По словам актрисы, таким образом герцогиня Кембриджская “обесценивает“ боль и страдания, которые испытывают женщины во время родов.
- Хиллари Клинтон
Известный американский политик во время предвыборной компании в 2016 году использовала феминистический лозунг “Права женщин - это права человека“. Кроме того, в своих выступлениях и в постах в соцсетях Клинтон неоднократно заявляла, чтобы женщины никогда не сомневались в своей силе.
- Мерил Стрип
Известная актриса неоднократно заявляла, что в современном кинематографе очень мало фильмов о сильных женщинах. Актриса уверена, что это все потому, что в обществе не принимают тот факт, что женщина также, как и мужчина может быть лидером. Стрип выступает за равенство полов, однако не хочет на себя вешать ярлык феминистки.
- Риз Уизерспун
Актриса основала собственную компанию Hello Sunshine, которая снимает фильмы о женщинах. Кроме того, Риз вместе с сотрудницами своей компании создает различные программы и другой медиа-контент для женщин разного возраста.
- Натали Портман
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Портман является одной из первых артисток, которые публично заявили о неравной оплате в Голливуде между мужчинами и женщинами. А недавно, во время церемонии “Оскар 2020“ Портман одела наряд с вышитыми именами женщин-режиссеров, которых, по мнению Натали, недооценили в Киноакадемии.
- Джессика Честейн
Актриса неоднократно поднимала тему неравной оплаты. Так, однажды на съемках рождественского фильма она потребовала, чтобы ее коллеге, чернокожей актрисе Октавии Спенсер дали такой же гонорар, как у нее. А после того, как Честейн побывала в роли члена жюри Каннского кинофестиваля, она призвала организаторов включать в программу больше картин, созданными женщинами.
- Мадонна
Всемирно известная исполнительница неоднократно выступала против возрастной дискриминации. По словам 61-летней звезды, общество часто критикует женщин старше 50 лет из-за их поведения, которые якобы не соответствует их возрасту. Мадонна заявляет, что женщина должна делать то, что ей нравится, несмотря на ее возраст.
- Бейонсе
Американская певица называет себя современной феминисткой, которая верит в равенство полов. В одном из интервью артистка заявила, что в мире все еще существуют двойные стандарты. И избавится от них можно только с помощью реального разговора между мужчинами и женщинами. Только тогда что-то изменится.
Историю праздника 8 марта можно узнать здесь.
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Полная версия правил
Они либо лесбиянки, либо бабы которых бросили мужики, либо просто йо.бнутые.
Феминисток используют такие как Сорос, чтобы разрушить семейные и религиозные ценности. Так легче контролировать людей.