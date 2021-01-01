Лунный календарь окрашивания волос на март 2021
Когда лучше всего, согласно лунному календарю, покрасить волосы в марте 2021 года, подскажет Ivona.
1 марта 2021 - Луна убывающая, в Весах. Окрашивания сегодня - не самая удачная идея.
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2 марта 2021 - Луна убывающая, в Весах. В смене имиджа лучше использовать исключительно натуральные красители естественных оттенков.
3 марта 2021 - Луна убывающая, в Скорпионе. С окрашиванием в бронзовых оттенках вам улыбнется удача.
4 марта 2021 - Луна убывающая, в Скорпионе. Успех и хорошее настроение вам принесет окрашивание в светлых тонах.
5 марта 2021 - Луна убывающая, в Стрельце. Стоит хорошенько подумать, прежде чем красить волосы в этот день.
6 марта 2021 - Луна убывающая, в Стрельце. Перед вами все богатство цветов и оттенков мира! Выбирайте с умом.
7 марта 2021 - Луна убывающая, в Козероге. Благоприятный период для экспериментов. Удивляйте и восхищайте!
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8 марта 2021 - Луна убывающая, в Козероге. Окрашивание возможно, но лишь как экстренная мера.
9 марта 2021 - Луна убывающая, в Водолее. Прежде чем решиться на кардинальные перемены, поэкспериментируйте с оттеночными шампунями и гелями.
10 марта 2021 - Луна убывающая, в Водолее. От окрашивания сегодня лучше отказаться.
11 марта 2021 - Луна убывающая, в Водолее. Окрашивание возможно, но без сумасшедших экспериментов и преображений.
12 марта 2021 - Луна убывающая, в Рыбах. Покраску лучше отложить.
13 марта 2021 - Новолуние в Рыбах. “Свежее“ окрашивание может привести к проблемам в финансовом плане, а также привлечь нежелательное внимание.
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14 марта 2021 - Луна растущая, в Овне. Астрологи не рекомендуют красить волосы в этот день.
15 марта 2021 - Луна растущая, в Овне. Самое время воплотить окрашивание вашей мечты.
16 марта 2021 - Луна растущая, в Овне. Выбирайте светлые оттенки - они улучшат ваше самочувствие и поднимут самооценку.
17 марта 2021 - Луна растущая, в Тельце. Стоит провести окрашивание натуральными красителями в оздоровительных целях.
18 марта 2021 - Луна растущая, в Тельце. Окрашиванию лучше предпочесть косметические процедуры, направленные на улучшение общего состояния волос.
19 марта 2021 - Луна растущая, в Близнецах. На этот день покраску планировать не стоит.
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20 марта 2021 - Луна растущая, в Близнецах. Возможно окрашивание в натуральных оттенках.
21 марта 2021 - Луна растущая, в Близнецах. Сегодня стоит освежить уже имеющийся цвет.
22 марта 2021 - Луна растущая, в Раке. Нейтральный день для окрашивания.
23 марта 2021 - Луна растущая, в Раке. Любая покраска приведет к желаемому результату.
24 марта 2021 - Луна растущая, во Льве. Выбирайте тона посветлее. На удачу!
25 марта 2021 - Луна растущая, во Льве. Сегодня стоит использовать лишь натуральные красители.
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26 марта 2021 - Луна растущая, в Деве. Благоприятный день для экспериментов.
27 марта 2021 - Луна растущая, в Деве. Окрашивание может серьезно навредить здоровью и красоте волос.
28 марта 2021 - Полнолуние в Весах. Неудачный период для покраски.
29 марта 2021 - Луна убывающая, в Весах. Благотворно повлияет на вас окрашивание в оттенках, приближенных к вашему натуральному цвету волос.
30 марта 2021 - Луна убывающая, в Скорпионе. Чем естественней оттенок, тем здоровее волосы.
31 марта 2021 - Луна убывающая, в Скорпионе. Лучше использовать натуральные красители.
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