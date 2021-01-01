Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в марте 2021 года.

Когда лучше всего, согласно лунному календарю, покрасить волосы в марте 2021 года, подскажет Ivona.

1 марта 2021 - Луна убывающая, в Весах. Окрашивания сегодня - не самая удачная идея.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2021 freepik.com

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2 марта 2021 - Луна убывающая, в Весах. В смене имиджа лучше использовать исключительно натуральные красители естественных оттенков.

3 марта 2021 - Луна убывающая, в Скорпионе. С окрашиванием в бронзовых оттенках вам улыбнется удача.

4 марта 2021 - Луна убывающая, в Скорпионе. Успех и хорошее настроение вам принесет окрашивание в светлых тонах.

5 марта 2021 - Луна убывающая, в Стрельце. Стоит хорошенько подумать, прежде чем красить волосы в этот день.

6 марта 2021 - Луна убывающая, в Стрельце. Перед вами все богатство цветов и оттенков мира! Выбирайте с умом.

7 марта 2021 - Луна убывающая, в Козероге. Благоприятный период для экспериментов. Удивляйте и восхищайте!

Лунный календарь окрашивания волос на март 2021 freepik.com

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8 марта 2021 - Луна убывающая, в Козероге. Окрашивание возможно, но лишь как экстренная мера.

9 марта 2021 - Луна убывающая, в Водолее. Прежде чем решиться на кардинальные перемены, поэкспериментируйте с оттеночными шампунями и гелями.

10 марта 2021 - Луна убывающая, в Водолее. От окрашивания сегодня лучше отказаться.

11 марта 2021 - Луна убывающая, в Водолее. Окрашивание возможно, но без сумасшедших экспериментов и преображений.

12 марта 2021 - Луна убывающая, в Рыбах. Покраску лучше отложить.

13 марта 2021 - Новолуние в Рыбах. “Свежее“ окрашивание может привести к проблемам в финансовом плане, а также привлечь нежелательное внимание.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2021 freepik.com

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14 марта 2021 - Луна растущая, в Овне. Астрологи не рекомендуют красить волосы в этот день.

15 марта 2021 - Луна растущая, в Овне. Самое время воплотить окрашивание вашей мечты.

16 марта 2021 - Луна растущая, в Овне. Выбирайте светлые оттенки - они улучшат ваше самочувствие и поднимут самооценку.

17 марта 2021 - Луна растущая, в Тельце. Стоит провести окрашивание натуральными красителями в оздоровительных целях.

18 марта 2021 - Луна растущая, в Тельце. Окрашиванию лучше предпочесть косметические процедуры, направленные на улучшение общего состояния волос.

19 марта 2021 - Луна растущая, в Близнецах. На этот день покраску планировать не стоит.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2021 freepik.com

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20 марта 2021 - Луна растущая, в Близнецах. Возможно окрашивание в натуральных оттенках.

21 марта 2021 - Луна растущая, в Близнецах. Сегодня стоит освежить уже имеющийся цвет.

22 марта 2021 - Луна растущая, в Раке. Нейтральный день для окрашивания.

23 марта 2021 - Луна растущая, в Раке. Любая покраска приведет к желаемому результату.

24 марта 2021 - Луна растущая, во Льве. Выбирайте тона посветлее. На удачу!

25 марта 2021 - Луна растущая, во Льве. Сегодня стоит использовать лишь натуральные красители.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2021 freepik.com

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26 марта 2021 - Луна растущая, в Деве. Благоприятный день для экспериментов.

27 марта 2021 - Луна растущая, в Деве. Окрашивание может серьезно навредить здоровью и красоте волос.

28 марта 2021 - Полнолуние в Весах. Неудачный период для покраски.

29 марта 2021 - Луна убывающая, в Весах. Благотворно повлияет на вас окрашивание в оттенках, приближенных к вашему натуральному цвету волос.

30 марта 2021 - Луна убывающая, в Скорпионе. Чем естественней оттенок, тем здоровее волосы.

31 марта 2021 - Луна убывающая, в Скорпионе. Лучше использовать натуральные красители.

Лунный календарь окрашивания волос на март 2021 freepik.com

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