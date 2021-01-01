Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в марте 2021 года.

Ivona расскажет, как выбрать самую оптимальную дату для стрижки волос согласно лунному календарю в марте 2021 года.

1 марта 2021 - Луна в Весах, убывающая. В этот день к волосам лучше не прикасаться вовсе.

Лунный календарь стрижек на март 2021 freepik.com

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2 марта 2021 - Луна в Весах, убывающая. Сегодня можно лишь освежить уже имеющуюся прическу или подстричь кончики.

3 марта 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Благоприятный день для новой стрижки.

4 марта 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Вы будете довольный внешним видом, но стрижка может подпортить здоровье.

5 марта 2021 - Луна в Стрельце, убывающая. Стрижка может стать причиной финансовых неудач.

6 марта 2021 - Луна в Стрельце, убывающая. Неблагоприятный день для стрижки.

7 марта 2021 - Луна в Козероге, убывающая. Сегодня можно себя побаловать новой стрижки и уходовыми процедурами.

Лунный календарь стрижек на март 2021 freepik.com

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8 марта 2021 - Луна в Козероге, убывающая. Стрижка возможна, но лишь в крайнем случае.

9 марта 2021 - Луна в Водолее, убывающая. Неудачное время для стрижки.

10 марта 2021 - Луна в Водолее, убывающая. Стрижка может привести к упадку сил и апатии.

11 марта 2021 - Луна в Водолее, убывающая. Неблагоприятный день для стрижки.

12 марта 2021 - Луна в Рыбах, убывающая. Новая стрижка может стать причиной плохого настроения и неудач.

13 марта 2021 - Новолуние в Рыбах. Постарайтесь не прикасаться к волосам без надобности.

Лунный календарь стрижек на март 2021 freepik.com

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14 марта 2021 - Луна в Овне, растущая. Радикальные перемены не принесут желаемого результата.

15 марта 2021 - Луна в Овне, растущая. Самый удачный для волос день месяца.

16 марта 2021 - Луна в Овне, растущая. Стрижка может благотворно повлиять на ваш финансовый успех.

17 марта 2021 - Луна в Тельце, растущая. Поход к парикмахеру пройдет по плану: без сюрпризов и неожиданностей.

18 марта 2021 - Луна в Тельце, растущая. Стрижка в этот день избавит вас от негатива.

19 марта 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Благоприятный день для стрижки.

Лунный календарь стрижек на март 2021 freepik.com

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20 марта 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Стрижку лучше отложить.

21 марта 2021 - Луна в Близнецах, растущая. Стрижка получится не самым удачным образом, и будет подчеркивать недостатки вместо достоинств.

22 марта 2021 - Луна в Раке, растущая. Нейтральный период для стрижки.

23 марта 2021 - Луна в Раке, растущая. Сегодня возможны стрижки в классическом стиле.

24 марта 2021 - Луна во Льве, растущая. Новая стрижка может повредить здоровью волос.

25 марта 2021 - Луна во Льве, растущая. Вместе с волосами вы можете состричь свою удачу.

Лунный календарь стрижек на март 2021 freepik.com

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26 марта 2021 - Луна в Деве, растущая. Стрижка благотворно отразится на крепости и густоте волос.

27 марта 2021 - Луна в Деве, растущая. Лучше вовсе не трогать волосы в этот день.

28 марта 2021 - Полнолуние в Весах. Новая стрижка будет иметь негативное влияние на ваше эмоциональное состояние.

29 марта 2021 - Луна в Весах, убывающая. Удачный период для стрижки.

30 марта 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Нейтральный день для стрижки.

31 марта 2021 - Луна в Скорпионе, убывающая. Стрижка возможна, но без кардинальных перемен.

Лунный календарь стрижек на март 2021 freepik.com

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