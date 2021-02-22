Метеочувствительным людям лучше поберечь себя!

Когда в марте 2021 года произойдут магнитные бури, а также о их особенностях расскажет Ivona.

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1-2 марта 2021 - первая и самая сильная магнитная буря марта. В зоне риска метеочувствительные люди, люди с заболеваниями сердца и сосудов, люди преклонного возраста. Мигрени, апатия, депривации сна, общая слабость, эмоциональные вспышки - эти симптомы моет ощутить на себе практически каждый. Главная беда в том, что это магнитное колебание будет продолжительным, и своей интенсивности не утратит на протяжении всех двух суток.

Прогноз магнитных бурь на март 2021 freepik.com

6 марта 2021 - незначительное геомагнитное колебание пройдет практически незаметно даже для тех, кто обычно страдает во время магнитных бурь. По мнению специалистов, предпринимать что-либо сверх обычных мер безопасности не стоит: правильное питание и режим облегчат губительное влияние второй магнитной бури марта.

Прогноз магнитных бурь на март 2021 freepik.com

12-13 марта 2021 - слабая магнитная буря, устойчивое влияние которой ощутят метеочувствительные люди. Опасаться стоит продолжительных головных болей, высокой утомляемости и снижения концентрации внимания. Справиться с последствиями помогут натуральные тонизирующие средства (мятный чай, контрастный душ и т. д.), здоровый сон и прогулки на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь на март 2021 freepik.com

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20-22 марта 2021 - трехдневная магнитная буря высокой интенсивности достигнет своего пика уже к вечеру 20 марта. Специалисты предупреждают: последствия этого геомагнитного колебания вероятней всего ощутят на себе и метеозависимые, и люди с хроническими заболеваниями, и те, кто обычно легко переносит такого рода воздействия. Прогнозируется снижение работоспособности, скачки в эмоциональном состоянии, нарушения сна, мигрени. К этой магнитной буре марта лучше подготовиться заранее: за 2-3 дня отказаться от алкоголя, кофеина, жирной и сладкой пищи, фастфуда. С утра и перед сном принимать легкий контрастный душ, тщательно проветривать жилые помещения. Эти несложные меры предосторожности смогут облегчить течение магнитной бури 20-22 марта.

Прогноз магнитных бурь на март 2021 freepik.com

28 марта 2021 - магнитная буря средней интенсивности будет опасная лишь для метеочувствительных людей, а также для тех, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Возможны скачки артериального давления, особенно во второй половине дня. Также стоит опасаться снижения концентрации внимания. Особенно это касается тех, кто планирует провести этот день за рулем.

Прогноз магнитных бурь на март 2021 freepik.com

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