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Прогноз магнитных бурь на март 2021

Спецтема: Астрология
Комментариев: 1
Метеочувствительным людям лучше поберечь себя!
Прогноз магнитных бурь на март 2021
Прогноз магнитных бурь на март 2021
freepik.com

Когда в марте 2021 года произойдут магнитные бури, а также о их особенностях расскажет Ivona.

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1-2 марта 2021 - первая и самая сильная магнитная буря марта. В зоне риска метеочувствительные люди, люди с заболеваниями сердца и сосудов, люди преклонного возраста. Мигрени, апатия, депривации сна, общая слабость, эмоциональные вспышки - эти симптомы моет ощутить на себе практически каждый. Главная беда в том, что это магнитное колебание будет продолжительным, и своей интенсивности не утратит на протяжении всех двух суток.

Прогноз магнитных бурь на март 2021
Прогноз магнитных бурь на март 2021
freepik.com

6 марта 2021 - незначительное геомагнитное колебание пройдет практически незаметно даже для тех, кто обычно страдает во время магнитных бурь. По мнению специалистов, предпринимать что-либо сверх обычных мер безопасности не стоит: правильное питание и режим облегчат губительное влияние второй магнитной бури марта.

Прогноз магнитных бурь на март 2021
Прогноз магнитных бурь на март 2021
freepik.com

12-13 марта 2021 - слабая магнитная буря, устойчивое влияние которой ощутят метеочувствительные люди. Опасаться стоит продолжительных головных болей, высокой утомляемости и снижения концентрации внимания. Справиться с последствиями помогут натуральные тонизирующие средства (мятный чай, контрастный душ и т. д.), здоровый сон и прогулки на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь на март 2021
Прогноз магнитных бурь на март 2021
freepik.com

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20-22 марта 2021 - трехдневная магнитная буря высокой интенсивности достигнет своего пика уже к вечеру 20 марта. Специалисты предупреждают: последствия этого геомагнитного колебания вероятней всего ощутят на себе и метеозависимые, и люди с хроническими заболеваниями, и те, кто обычно легко переносит такого рода воздействия. Прогнозируется снижение работоспособности, скачки в эмоциональном состоянии, нарушения сна, мигрени. К этой магнитной буре марта лучше подготовиться заранее: за 2-3 дня отказаться от алкоголя, кофеина, жирной и сладкой пищи, фастфуда. С утра и перед сном принимать легкий контрастный душ, тщательно проветривать жилые помещения. Эти несложные меры предосторожности смогут облегчить течение магнитной бури 20-22 марта.

Прогноз магнитных бурь на март 2021
Прогноз магнитных бурь на март 2021
freepik.com

28 марта 2021 - магнитная буря средней интенсивности будет опасная лишь для метеочувствительных людей, а также для тех, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Возможны скачки артериального давления, особенно во второй половине дня. Также стоит опасаться снижения концентрации внимания. Особенно это касается тех, кто планирует провести этот день за рулем.

Прогноз магнитных бурь на март 2021
Прогноз магнитных бурь на март 2021
freepik.com

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Теги: магнитные бури, магнитные бури 2021, магнитная буря, метеозависимость, метеочувствительность, весна 2021
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  22.02.2021, 19:08
Оценка:  0
pусский
В марте войска всемирного оккупанта Байдена проведут учения на подопытных укропах под прикрытием "защиты демократии", поэтому предупреждаю - хуёво будет всем хохлам! От себя добавлю, что желаю смертельного инсульта всем майданутым, гы-гы-гы!
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