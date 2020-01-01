Полный график ухода за домашними растениями и цветами в марте 2021 года.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2021 freepik.com

Как ухаживать за цветами по лунному календарю в марте 2021 года расскажет Ivona.

1 марта 2021 - убывающая Луна в Весах. Неблагоприятный день для полива, возможна пересадка клубневых и луковичных растений.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2021 freepik.com

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2 марта 2021 - убывающая Луна в Весах. Благоприятный день для пересадки и высадки любого вида растений.

3 марта 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Возможны любые виды работ. Главное - правильно распланировать время, чтобы успеть побольше!

4 марта 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Уход за семенами и рассадой, возможно внесение удобрений.

5 марта 2021 - убывающая Луна в Стрельце. Полив и пересадка возможны в крайних случаях, показано проведения профилактических работ по борьбе с вредителями.

6 марта 2021 - убывающая Луна в Стрельце. Поливать растения необходимо умеренно, в остальном - проводите работы по мере необходимости. Проведите осмотр на наличие болезней и вредителей.

7 марта 2021 - убывающая Луна в Козероге. Сегодня можно провести пересадку, полив и удобрять растения.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2021 freepik.com

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8 марта 2021 - убывающая Луна в Козероге. Благоприятный день для проведения всех видов работ.

9 марта 2021 - убывающая Луна в Водолее. Пересадка сегодня не желательна.

10 марта 2021 - убывающая Луна в Водолее. Сегодня стоит осмотреть растения на предмет вредителей, сделать влажную уборку.

11 марта 2021 - убывающая Луна в Водолее. Пересадку проводить не стоит, показано рыхление почвы и борьба с вредителями.

12 марта 2021 - убывающая Луна в Рыбах. Проводите любые работы по мере необходимости.

13 марта 2021 - Новолуние в Рыбах. Пересадка может оказаться неудачной. Лучше отложить.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2021 freepik.com

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14 марта 2021 - растущая Луна в Овне. Рыхление почвы, удаление сухих веток и листьев. Внесение удобрений и пересадка нежелательны.

15 марта 2021 - растущая Луна в Овне. Сегодня стоит заняться борьбой с вредителями.

16 марта 2021 - растущая Луна в Овне. Полив, пересадка и обрезка растений под запретом.

17 марта 2021 - растущая Луна в Тельце. Самое время заняться черенками, саженцами и семенами, а пересадку проводить по необходимости.

18 марта 2021 - растущая Луна в Тельце. Любые работы с растениями увенчаются успехом.

19 марта 2021 - растущая Луна в Близнецах. Возможна пересадка ампельных и декоративно-вьющихся растений.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2021 freepik.com

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20 марта 2021 - растущая Луна в Близнецах. Показаны работы с вьющимися растениями, полив по мере необходимости.

21 марта 2021 - растущая Луна в Близнецах. Сегодня следует заняться подготовительными работами: составлением грунта, подбор цветочных горшков и пр.

22 марта 2021 - растущая Луна в Раке. Возможна пересадка и внесение органических удобрений для всех видов растений.

23 марта 2021 - растущая Луна в Раке. Продолжайте вчерашние работы.

24 марта 2021 - растущая Луна во Льве. Сегодня возможны лишь работы с грунтом.

25 марта 2021 - растущая Луна во Льве. Профилактические работы по борьбе с вредителями.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2021 freepik.com

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26 марта 2021 - растущая Луна в Деве. Возможно проведение любых работ, но с предельной осторожностью. Пересадка и высадка декоративно-лиственных растений.

27 марта 2021 - растущая Луна в Деве. Продолжайте вчерашние работы.

28 марта 2021 - Полнолуние в Весах. Дайте время отдохнуть и себе, и растениям. Подготовьтесь к грядущим работам.

29 марта 2021 - убывающая Луна в Весах. Сегодня возможны полив и пересадка.

30 марта 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Завершите начатое вчера. Также можно заняться внесением удобрений.

31 марта 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Выбирайте вид работ на свое усмотрение.

Лунный календарь для комнатных растений на март 2021 freepik.com

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