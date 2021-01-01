Ivona делится советами, как подобрать челку согласно форме лица.

Инструкция по применению: как подобрать челку по форме лица pinterest.com

Круглое лицо

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Обладательницам круглого лица подойдет прямая челка, немного удлиненная по бокам — такая форма поможет зрительно сузить лицо. Еще одним отличным решением станет челка «шторки». Главное — не забывайте, что у висков она должна быть чуть длиннее, чем в середине лба. Важный момент: челка не должна быть густой, иначе лицо, наоборот, визуально станет шире.

Инструкция по применению: как подобрать челку по форме лица pinterest.com

Квадратное лицо

Девушкам с квадратным лицом стоит попробовать густую косую челку, чтобы смягчить угловатость черт. Еще один выигрышный вариант — асимметричная многослойная челка.

Инструкция по применению: как подобрать челку по форме лица pinterest.com

Треугольное лицо

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Обладательницам треугольного лица подойдет текстурированная, нарочито неряшливая челка, которая освежит образ и придаст ему легкости. Также обратите внимание на прямую челку средней длины и на челку с рваными краями.

Инструкция по применению: как подобрать челку по форме лица pinterest.com

Овальное лицо

Принято считать, что овальной форме лица идет все, однако и здесь у стилистов найдется пара советов, как сделать образ безупречным. Отличным выбором станет густая прямая челка, закрывающая брови. Самые смелые могут экспериментировать с различными асимметричными или ультракороткими вариантами.

Инструкция по применению: как подобрать челку по форме лица pinterest.com

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