А Вы делали такие прически?

Самые модные прически прошлых лет, которые сегодня кажутся нелепыми pinterest.com

Влажные волосы

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Думаем, что тренд на влажные волосы явно придумала девушка, которой было лень мыть голову. Или другой вариант: она все время опаздывала и выбегала из дома с мокрой головой. Некоторые особо «модные» барышни создавали эффект влажных волос при помощи геля. Этот тренд имеет право на жизнь, но только в одном случае: если вы вышли прогуляться вечером по набережной после жаркого дня и купания в море.

Пальма

Хвост на макушке с миллионом мелких резинок, чтобы хвост казался выше и крепко держался. Самые модные поверх таких аксессуаров повязывали широкие атласные ленты и завязывали красивые банты. Самое ужасное, что голова после такого хвоста болела жутко.

Самые модные прически прошлых лет, которые сегодня кажутся нелепыми pinterest.com

Бритые виски

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А это привет из 2000-х! Парни выстригали в то время на волосах шахматные доски, пауков и прочую нечисть. Девушки не отставали и тоже брили виски, а самые смелые еще и «украшали» себя бантиками, котиками и прочими девчачьими штучками.

Самые модные прически прошлых лет, которые сегодня кажутся нелепыми pinterest.com

Мелкий бес

80-е – время расцвета мелкой химии и завивки «гофре». Щипцы, внешне похожие на паяльник, есть у каждой модницы. Наполовину высушенные волосы разделяли на пряди и заплетали целую кучу маленьких косичек. Так и ложились спать. А с утра вставали на час раньше, чтобы все это расплести и уложить.

Самые модные прически прошлых лет, которые сегодня кажутся нелепыми pinterest.com

Накладные хвосты

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Во-первых, практически всегда видно, что этот хвост не ваш. Выглядит он ненатурально и чаще всего отличается по цвету от «родных» волос. Так что, если вы все еще храните этот странный аксессуар, избавьтесь от него немедленно — или подберите более натуральный хвостик.

Самые модные прически прошлых лет, которые сегодня кажутся нелепыми pinterest.com

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