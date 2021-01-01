Ivona рассказывает о полезных свойствах миндального масла.

Лучший эликсир красоты: чем так полезно миндальное масло в уходе за кожей и волосами pinterest.com

1. Миндальное масло как антивозрастной крем для лица

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Благодаря высокому содержанию витамина Е косметическое миндальное масло служит прекрасной альтернативой кремам от морщин, выравнивая кожу лица, возвращая ей упругость и тонус, подтягивая овал и освежая цвет лица.

2. Как крем для рук

Витамин А в составе масла помогает увлажнить кожу и защитить ее от негативного воздействия окружающей среды и агрессивных компонентов моющих средств.

3. Как крем для век

Миндальное масло обладает легкой текстурой и не вызывает отечности, поэтому его можно наносить даже на нежную кожу век, чтобы разгладить мелкие морщинки вокруг глаз.

Лучший эликсир красоты: чем так полезно миндальное масло в уходе за кожей и волосами pinterest.com

4. Как ускоритель роста волос

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Как использовать миндальное масло для роста волос? Нанесите его массажными движениями на корни волос 2-3 раза в неделю, и их рост ускорится почти в 2 раза.

5. Как антицеллюлитное средство

Кожа тела преобразится, если массировать ее с миндальным маслом: поверхность станет более ровной, упругой, вернется эластичность и исчезнут бугорки. Кроме того, миндальное масло помогает от растяжек.

6. Как средство от ожогов

Миндальное масло служит отличным средством ухода за термически поврежденной кожей: увлажняет, успокаивает, и снимает при этом покраснения.

Лучший эликсир красоты: чем так полезно миндальное масло в уходе за кожей и волосами pinterest.com

7. Как средство от прыщей

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Обладательницы проблемной кожи оценят антибактериальный эффект миндального масла, который обеспечивает входящий в его состав витамин F. Наносите точечно на ночь, и с утра от ненавистного прыщика не будет и следа!

8. Миндальное масло как маска для волос

Для того, чтобы волосы стали более гладкими, блестящими и объемными: обильно нанесите маску для волос с миндальным маслом на всю длину, укутайте полотенцем и оставьте на час, а потом промойте теплой водой с небольшим количеством шампуня.

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