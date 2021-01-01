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Сухой закон: как правильно сушить волосы

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Ivona делится главными правилами, как правильно сушить волосы феном, чтобы сохранить их здоровыми и блестящими.
Сухой закон: как правильно сушить волосы
Сухой закон: как правильно сушить волосы
pinterest.com

1. Прочь влагу

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Причиной появления секущихся волос является не только дефицит влаги, но и ее избыток. Поэтому первым делом после мытья головы тщательно отжимаем волосы мягким хорошо впитывающим полотенцем. Ни в коем случае не растираем мокрые волосы — это повредит кутикулу и приведет к потере гладкости и блеска.

2. Забудьте про сушку вверх ногами

Любая девушка знает этот несложный трюк по приданию волосам прикорневого объема — сушить волосы, нагнув голову вниз. К сожалению, такой способ скорее приводит к потере объема, а не делает волосы гладкими. Сушите волосы, наклоняя голову из стороны в сторону, приподнимая их у корней расческой.

Сухой закон: как правильно сушить волосы
Сухой закон: как правильно сушить волосы
pinterest.com

3. Сушите немедленно

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Использовать фен на самом деле будет более разумно, чем оставить волосы высыхать самостоятельно. Чем меньше контакт с влагой, тем меньше разрушается кутикула и секутся концы.

4. Сушите не до конца

Стилисты рекомендуют оставлять волосы слегка недосушенными, чтобы избежать испарения всей влаги из структуры волос и разрушения защитной оболочки. В конце сушки лучше всего перевести фен в режим холодного обдува: это сгладит добавит блеска и поможет быстро «остудить» волосы.

Сухой закон: как правильно сушить волосы
Сухой закон: как правильно сушить волосы
pinterest.com

5. Холодный обдув

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Режим холодного обдува у фена для волос предпочтительнее: они не перегреются и не потеряют всю влагу, а значит, будут более гладкими и блестящими.

Горячий воздух, конечно, быстрее справится с задачей и сделает укладку более долговременной (тут горячая сушка незаменима), но зачем вам укладка ценой здоровых волос? Старайтесь использовать горячий воздух хотя бы через раз.

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Теги: как правильно сушить волосы, уход за волосами
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Источник: ivonа bigmir)net

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