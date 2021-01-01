Ivona делится секретами корейского ухода за кожей.

5 шагов к безупречной коже, о которых знает каждая кореянка pinterest.com

Шаг 1. Сначала делайте демакияж глаз

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Поскольку кожа вокруг глаз очень нежная и тонкая, ей необходимо обеспечивать деликатный уход. В первую очередь, выбирайте продукты, предназначенные конкретно для этой области, особенно это касается очищающих средств. Секрет: увлажняющий крем действует более эффективно, если нанести его на чуть влажную кожу.

5 шагов к безупречной коже, о которых знает каждая кореянка pinterest.com

Шаг 2. Первая ступень очищения

В этом вопросе у кореянок в приоритете двухэтапная программа очищения: первая ступень ориентирована на демакияж (конкретно предназначенным для этого продуктом), а также на устранение большинства загрязнений, скопившихся за день. Гидрофильное масло в этом деле — корейский фаворит, который, впрочем, уже довольно давно выпускают крупнейшие мировые бренды.

5 шагов к безупречной коже, о которых знает каждая кореянка pinterest.com

Шаг 3. Вторая ступень очищения

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После первого этапа очищения вам необходимо взять на beauty-вооружение пенящееся средство, которое направлено конкретно на очищение кожи лица от загрязнений. Средства завершают процедуру очищения, приводят в порядок поры и подготавливают кожу к последующему нанесению увлажняющих и питающих продуктов. Можете также присмотреться к корейской сеточке: ее обладательницы уверены, что так средства пенятся лучше и кожа по ощущениям становится более чистой, нежели если обходиться без нее.

5 шагов к безупречной коже, о которых знает каждая кореянка pinterest.com

Шаг 4. Не забывайте про тоник

Тонирующие лосьоны предпочтительны для любого типа кожи в первую очередь потому, что они восстанавливают кислотно-щелочной баланс после двухступенчатого очищения (особенно после щелочей в пенообразующих продуктах), убирают ощущение стянутости и удаляют остатки очищающих средств. И помните про правило 3-х секунд: промежуток времени между завершением очищения и нанесением тоника не должен превышать 3-х секунд — уверены кореянки.

5 шагов к безупречной коже, о которых знает каждая кореянка pinterest.com

Шаг 5. Ваша кожа полюбит сыворотку

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Кореянки без ума от этой концентрированной версии красоты в баночке. Почему? Активные ингредиенты сыворотки в сравнении с кремом глубже проникают в кожу, быстро минуя эпидермис и при этом сохраняя всю свою «мощь». Особенно хорошо эти косметические гении зарекомендовали себя в борьбе с мимическими и возрастными морщинами.

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