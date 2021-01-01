Что делать, если шелушится кожа: полезные лайфхаки для решения проблемы
Не скрабируйте
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Бытует такое мнение, что шелушащейся коже можно помочь только скрабированием. Ни в коем случае этого нельзя делать! Если при обветривании лица кожа уже начала шелушиться, то не стоит травмировать ее еще больше скрабом или очищающей щеткой.
Облепиховое масло
Еще один проверенный вариант для раздраженной кожи — облепиховое масло, которое продается в чистом виде в аптеке. Оно имеет свойство заживлять и успокаивать кожу, так что такая «экстренная маска» спасет даже от самого сильного шелушения кожи на лице.
На улице используйте бальзам для губ
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Если проблема шелушения застала вас в самое неподходящее время где-нибудь на улице, то смело используйте обычный бесцветный бальзам для губ. Да-да, просто намажьте им лицо! Средство создаст защитный жировой барьер, и кожа не обветрится еще сильнее.
Питательный крем на ночь
Огромную роль в вопросе шелушения кожи играет ночной уход. Используйте питательный крем перед сном. В качестве основы можно также добавить масло для лица. Действуйте пошагово: сначала нанесите масло, дав ему впитаться 10-15 минут, затем используйте крем. Таким образом вы предотвратите ненавистное шелушение.
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