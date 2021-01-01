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Что делать, если шелушится кожа: полезные лайфхаки для решения проблемы

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Ivona делится полезными советами, как решить проблему шелушения кожи лица.
Что делать, если шелушится кожа: полезные лайфхаки для решения проблемы
Что делать, если шелушится кожа: полезные лайфхаки для решения проблемы
pinterest.com

Не скрабируйте

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Бытует такое мнение, что шелушащейся коже можно помочь только скрабированием. Ни в коем случае этого нельзя делать! Если при обветривании лица кожа уже начала шелушиться, то не стоит травмировать ее еще больше скрабом или очищающей щеткой.

Что делать, если шелушится кожа: полезные лайфхаки для решения проблемы
Что делать, если шелушится кожа: полезные лайфхаки для решения проблемы
pinterest.com

Облепиховое масло

Еще один проверенный вариант для раздраженной кожи — облепиховое масло, которое продается в чистом виде в аптеке. Оно имеет свойство заживлять и успокаивать кожу, так что такая «экстренная маска» спасет даже от самого сильного шелушения кожи на лице.

Что делать, если шелушится кожа: полезные лайфхаки для решения проблемы
Что делать, если шелушится кожа: полезные лайфхаки для решения проблемы
pinterest.com

На улице используйте бальзам для губ

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Если проблема шелушения застала вас в самое неподходящее время где-нибудь на улице, то смело используйте обычный бесцветный бальзам для губ. Да-да, просто намажьте им лицо! Средство создаст защитный жировой барьер, и кожа не обветрится еще сильнее.

Что делать, если шелушится кожа: полезные лайфхаки для решения проблемы
Что делать, если шелушится кожа: полезные лайфхаки для решения проблемы
pinterest.com

Питательный крем на ночь

Огромную роль в вопросе шелушения кожи играет ночной уход. Используйте питательный крем перед сном. В качестве основы можно также добавить масло для лица. Действуйте пошагово: сначала нанесите масло, дав ему впитаться 10-15 минут, затем используйте крем. Таким образом вы предотвратите ненавистное шелушение.

Что делать, если шелушится кожа: полезные лайфхаки для решения проблемы
Что делать, если шелушится кожа: полезные лайфхаки для решения проблемы
pinterest.com

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Теги: уход за кожей, уход за лицом, как избежать шелушения кожи
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Источник: ivonа bigmir)net

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