Ivona рассказывает об обязательных утренних ритуалах, которые помогут похудеть без лишних усилий.

Пейте больше воды

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Даже если вам кажется, что вы пьете достаточно воды, все равно следует увеличить количество. Если выпить стакан или два до завтрака, то процесс похудения будет запущен c cамого утра. Вода снижает аппетит и увеличивает количество сжигаемых калорий.

Утренние привычки, которые помогут похудеть без особых усилий pinterest.com

Начните взвешиваться

Если вы этого еще не делаете, то сейчас самое время начать. Вставать на весы каждое утро — это верный способ увеличения мотивации и самоконтроля. В этом случае положительный результат будет вызывать желание двигаться дальше, а лишний вес поможет отказаться от калорийной пищи из желания увидеть другую цифру на весах.

Утренние привычки, которые помогут похудеть без особых усилий pinterest.com

Завтрак с повышенным содержанием белка

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Конечно, немного пересмотреть питание все же придется, тем более, что именно завтрак считается важнейшим приемом пищи за день. Важно начать день так, чтобы до обеда оставаться сытыми и полными энергии, а в этом поможет «белковый» завтрак. Яйца, орехи, творог, греческий йогурт —один из прекрасных вариантов завтрака.

Утренние привычки, которые помогут похудеть без особых усилий pinterest.com

Заведите дневник питания

Если не можете вспомнить, что ели за день или вам кажется, что помните все — дневник питания вам в этом поспособствует. Учитывайте все, что было съедено — и обязательно узнаете о себе и своем режиме питания много нового, а желание съесть что-то лишнее – отпадет само по себе.

Утренние привычки, которые помогут похудеть без особых усилий pinterest.com

Берите с собой обед из дома

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Советуем выделить один вечер в неделю, чтобы посвятить его подготовке обедов на работу и учебу. Если вы возьмете с собой домашнюю еду, то с легкостью сможете избежать лишних калорий, которые так легко набрать, питаясь в кафе или ресторане. Заранее продумайте, что брать с собой, чтобы учесть и проконтролировать нужный баланс жиров, углеводов и белков.

Утренние привычки, которые помогут похудеть без особых усилий pinterest.com

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