Ivona делится главными секретами ухода за длинными волосами.

Совет №1: Правильное питание

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Довольно часто девушки думают, что лучший уход за волосами — это использование популярных и дорогих средств. Но как бы часто вы к ним ни прибегали, волосы не будут крепкими и длинными без сбалансированного рациона. Если вы жалуетесь на их состояние, стоит в первую очередь обратиться к диетологу, который пропишет курс витаминов. При это важно правильно питаться и следить, чтоб в вашем рационе было достаточно Омега 3.

ТОП-5 главных секретов ухода за длинными волосами pinterest.com

Совет №2: Расчесывание

Обязательно расчесывайте волосы перед их мытьем. Этот ритуал поможет предотвратить спутывание и уменьшит риск обильного выпадения. Важно стараться не расчесывать влажные волосы, так как в таком состоянии они больше предрасположены к повреждению, нежели в сухом. Если они очень сильно спутаны, делайте это максимально аккуратно, без резких движений.

ТОП-5 главных секретов ухода за длинными волосами pinterest.com

Совет №3: Правильное использование полотенца

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Еще одно правило при уходе за длинными волосами — не увлекаться сушкой полотенцем, так как это верный способ их повредить. После мытья головы не ходите в нем больше двух-трех минут и не трите сильно. Достаточно лишь промокнуть волосы полотенцем, чтобы собрать с них лишнюю влагу.

Совет №4: Регулярная стрижка кончиков волос

Очень часто девушки боятся, что мастер уберет слишком много в длине, но как бы вам ни было ее жалко, от поврежденных кончиков волос лучше всегда избавляться, если вам не удалось сохранить их в хорошем состоянии. Это вернет вашим волосам здоровье и привлекательный вид.

ТОП-5 главных секретов ухода за длинными волосами pinterest.com

Совет №5: Маска для волос

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Один или два раза в неделю перед мытьем головы используйте кокосовое масло в качестве маски для волос. Главное — избегать нанесения непосредственно на кожу головы, чтобы не сделать ее более жирной. Еще одним эффективным и бюджетным вариантом является нанесение бальзама-ополаскивателя на кончики волос — это поможет создать для них дополнительную защиту.

ТОП-5 главных секретов ухода за длинными волосами pinterest.com

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