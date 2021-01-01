Маски для волос — самый простой и доступный способ привести в порядок непослушные и поврежденные волосы. Но как не потеряться в их многообразии и не ошибиться с выбором?

Маски для волос: какими они бывают, и как выбрать ту, что подходит именно вам pinterest.com

Маски для поврежденных волос

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Для поврежденных волос подойдут маски, на которых написано «восстановление, реставрация, для поврежденных волос». В составе могут присутствовать: протеины (белки, кератин), керамиды, масла, аминокислоты, липиды и прочее.

Эти маски нужно использовать крайне аккуратно. Старайтесь не наносить их непосредственно на кожу — это может вызвать быстрое загрязнение волос из-за нарушения работы сальных и потовых желез. Всегда выдерживайте расстояние в 2-3 см от корней волос при нанесении. Если повреждены не все волосы, а только определенные зоны, наносите вещество маски только на них. Рекомендуется использовать такие маски не чаще, чем раз в неделю.

Маски для волос: какими они бывают, и как выбрать ту, что подходит именно вам pinterest.com

Нейтрализующие маски

Нейтрализующие маски помогают убрать нежелательные оттенки волос, появляющиеся из-за вымывания красителя. Их можно использовать и на натуральных, чтобы смягчить оттенок в случае выгорания на солнце. Крайне важно не перепутать оттенок маски. Для осветленных волос выбираем фиолетовую, сиреневую или перламутровую.

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Если ваши волосы русые или оттенком темнее, выбирайте синюю маску. Брюнеткам, которые сталкиваются с красноватым отливом, можно посоветовать зеленую маску. Стоит отметить, что цветные маски не заменяют окрашивание волос, а только помогают сохранить холодные или нейтральные оттенки.

Маски для волос: какими они бывают, и как выбрать ту, что подходит именно вам pinterest.com

Маски для травмированных волос

Для травмированных волос маска должна быть менее интенсивной. Например, укрепляющая, питающая, против ломкости, а также против сечения. В составе могут присутствовать керамиды, протеины, легкие виды масел, экстракт бамбука.

Несмотря на то, что эти маски легче, чем маски для поврежденных волос, их частое применение не рекомендуется. Свойство укрепления носит накопительный эффект, поэтому чем дольше вы пользуетесь маской, тем лучше.

Маски для волос: какими они бывают, и как выбрать ту, что подходит именно вам pinterest.com

Маски для сухих волос

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Сухие волосы нуждаются в глубоком увлажнении. Как правило, в составе масок для этого типа волос присутствуют глицерин, экстракт алоэ или другие компоненты, удерживающие влагу. Сухими могут быть натуральные или окрашенные без осветления волосы.

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