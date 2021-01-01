Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дары природы: чем полезна кокосовая вода для волос

Комментариев: 0
Ivona рассказывает о полезных свойствах кокосовой воды для волос.
Дары природы: чем полезна кокосовая вода для волос
Дары природы: чем полезна кокосовая вода для волос
pinterest.com

Питание кожи головы

Кокосовая вода богата определенными витаминами и минералами, благодаря чему является естественным противовоспалительным средством. Такая вода может успокоить зуд кожи головы.

Увлажнение и объем

Читай также: Бьюти-средства, которые всегда должны быть под рукой

Кокосовая вода увлажняет волосы, но не утяжеляет их. Вода глубоко проникает в стержень волоса и отлично увлажняет. У воды нет таких смягчающих свойств, как у масла, но увлажнение и придание объема волосам гарантированы.

Дары природы: чем полезна кокосовая вода для волос
Дары природы: чем полезна кокосовая вода для волос
pinterest.com

Предотвращает появление перхоти

Увлажнение препятствует сухости кожи головы, именно поэтому воду можно использовать в лечении и профилактики перхоти. Противоспалительные свойства помогают при шелушении кожи головы.

Придает гладкость волосам

Читай также: Что такое ламеллярная вода для волос и как она работает

Увлажняющее воздействие на волосы несет в себе и еще один безусловный плюс: волосы остаются послушными и кажутся более гладкими.

Дары природы: чем полезна кокосовая вода для волос
Дары природы: чем полезна кокосовая вода для волос
pinterest.com

Как использовать кокосовую воду для волос

Важно выбирать кокосовую воду без добавления сахара и других ароматизаторов. Только органическая вода принесет максимальную пользу волосам. При этом дополнительно можно и пить воду из кокоса для достижения большей эффективности.

Дары природы: чем полезна кокосовая вода для волос
Дары природы: чем полезна кокосовая вода для волос
pinterest.com

Читай также: Самые модные стрижки для волос 2021

Кокосовой водой можно полоскать волосы после мытья головы для дополнительного увлажнения. Это средство можно наносить, не разбавляя. Кроме этого, можно добавить в шампунь или кондиционер.

Также и самим можно сделать увлажняющий спрей: стакан кокосовой воды и стакан воды смешивается, а потом смесь отправляется в распылитель. Перед тем, как расчесаться, используйте такой спрей на влажных волосах.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: кокосовая вода для волос, уход за волосами
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь