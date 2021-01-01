Ivona рассказывает о полезных свойствах кокосовой воды для волос.

Питание кожи головы

Кокосовая вода богата определенными витаминами и минералами, благодаря чему является естественным противовоспалительным средством. Такая вода может успокоить зуд кожи головы.

Увлажнение и объем

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Кокосовая вода увлажняет волосы, но не утяжеляет их. Вода глубоко проникает в стержень волоса и отлично увлажняет. У воды нет таких смягчающих свойств, как у масла, но увлажнение и придание объема волосам гарантированы.

Дары природы: чем полезна кокосовая вода для волос pinterest.com

Предотвращает появление перхоти

Увлажнение препятствует сухости кожи головы, именно поэтому воду можно использовать в лечении и профилактики перхоти. Противоспалительные свойства помогают при шелушении кожи головы.

Придает гладкость волосам

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Увлажняющее воздействие на волосы несет в себе и еще один безусловный плюс: волосы остаются послушными и кажутся более гладкими.

Дары природы: чем полезна кокосовая вода для волос pinterest.com

Как использовать кокосовую воду для волос

Важно выбирать кокосовую воду без добавления сахара и других ароматизаторов. Только органическая вода принесет максимальную пользу волосам. При этом дополнительно можно и пить воду из кокоса для достижения большей эффективности.

Дары природы: чем полезна кокосовая вода для волос pinterest.com

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Кокосовой водой можно полоскать волосы после мытья головы для дополнительного увлажнения. Это средство можно наносить, не разбавляя. Кроме этого, можно добавить в шампунь или кондиционер.

Также и самим можно сделать увлажняющий спрей: стакан кокосовой воды и стакан воды смешивается, а потом смесь отправляется в распылитель. Перед тем, как расчесаться, используйте такой спрей на влажных волосах.

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