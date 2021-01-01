Как сделать волосы блестящими: 5 секретных способов

Блеск волос — главный признак их красоты и здоровья. Но зачастую волосы выглядят тусклыми, несмотря на использование кондиционера или профессиональных масок. Как быть?

1. Правильная сушка феном

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Зачастую причина тусклости волос заключается банально в том, что вы неправильно сушите волосы. Если использовать фен со слишком широкой насадкой или же направлять воздух в хаотичном порядке, чешуйки волоса распушатся, а шевелюра будет выглядеть матовой.

3 правила сушки феном для блеска волос:

Узкая насадка — поток воздуха должен быть плотным, четко направленным.

Сушить волосы нужно, держа насадку под углом и по направлению вниз, от корней — к концам. Именно это движение позволит пригладить чешуйки и сделать волосы блестящими.

Всегда завершайте укладку холодным воздухом.​

Правильная сушка феном pinterest.com

2. Маска из авокадо

Авокадо — это настоящий кладезь витаминов и целебных масел. Маска из авокадо — это рецепт, которым регулярно пользуется даже Дженнифер Лопес! Рецепт маски для волос: плод спелого авокадо разомните вилкой, добавив пару капель лимонного сока. Потом равномерно распределите смесь по всей длине волос. Здоровый блеск после мытья обеспечен!

Маска из авокадо pinterest.com

3. Кокосовое масло

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Кокосовое масло — универсальное средство для красоты кожи и волос. Чтобы сделать шевелюру блестящей, приготовьте маску из кокосового масла: немного разогрейте его на паровой бане и нанесите теплое средство на волосы. Для усиления эффекта можно надеть шапочку для душа. А затем просто помойте голову, как обычно.

Кокосовое масло pinterest.com

4. Сок лимона

Важный момент — этот метод не подходит девушкам с сухими волосами, потому что лимонный сок имеет свойство их подсушивать. Но при этом сок лимона действительно умеет придавать волосам блеск — его достаточно распределить по всей длине, оставить на 10-15 минут, а затем смыть прохладной водой.

Сок лимона pinterest.com

5. Спрей для блеска волос

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И чтобы закрепить результат! Ни одна актриса не выходит на красную дорожку, не нанеся на волосы спрей для блеска. Эффект, разумеется, только косметический, но для важных случаев — самое то.

Спрей для блеска волос pinterest.com

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