Ivona делится советами, как замедлить процесс появления седины.

Почему мы седеем и как этот процесс затормозить pinterest.com

Больше, чем гены

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Медики говорят, что чаще всего седые волосы появляются из-за генетической предрасположенности. Если ваши родители рано поседели — это ожидает и вас. Но это не всегда только гены и возраст. Седина может появиться и в 20 — особенно это заметно у брюнеток.

Самые распространенные причины раннего появления — вредные привычки (курение), авитаминоз, нарушение обменных процессов и переутомление. К сожалению, чем больше стресса, тем раньше у вас появятся седые волосы. И не забывайте о нужном количество витаминов. Особенно важны в этом вопросе витамин D и витамин B12.

Почему мы седеем и как этот процесс затормозить pinterest.com

Средства

В арсенале некоторых марок есть специальные средства против старения волос — они улучшают кровоснабжение кожи головы и насыщают локоны необходимыми элементами. Если же с белыми волосами у вас проблем нет и избавляться вы от них не желаете — перейдите на более питательные средства. Волосы без пигмента обычно более тонкие и слабые, и за ними нужен особый уход.

Почему мы седеем и как этот процесс затормозить pinterest.com

Питание

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Наше питание очень заметно отражается на волосах. Для того, чтобы они были мягкими, блестящими и красивого оттенка, в ваш рацион должны входить соответствующие продукты. Обязательно включите в свое питание разные полезные жиры — авокадо, орехи, красную рыбу. Они дадут волосам силу изнутри.

Почему мы седеем и как этот процесс затормозить pinterest.com

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