5 признаков того, что вы моете голову неправильно
Недостаток пены
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Один из признаков неправильного мытья головы можно видеть сразу же после процесса: когда начинает чесаться кожа головы. Или, когда спустя время в прикорневой зоне видны чешуйки кожи, похожие на «перхоть». Это происходит из-за плохого эмульгирования (вспенивания) шампуня и недостаточного промывания кожи головы.
Ощущение грязных волос
Бывает, что волосы после мытья так и остались «перегруженными» и кажется, что до этого они были даже чище. Проблема заключается в неправильном выборе домашнего ухода в целом или в нанесении маски в прикорневую зону, ведь для каждого типа волос существует своя линейка средств, о чем мы писали ранее.
Вечная «путаница»
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Ещё один признак, который встречается довольно-таки часто: волосы после мытья превратились в один большой колтун. Совет здесь простой — в данном случае не стоит при мытье головы сильно сжимать, «мочалить», путать волосы. Помогают избавиться от колтунов несмывающиеся спреи, придуманные специально для распутывания локонов после мытья.
«Устаревшие» народные процедуры
Все мы слышали об ополаскивании волос отваром лука и крапивы, использовании майонеза и уксуса вместо кондиционера, а также наше «любимое» - маски из яиц. Девочки, если не хочется испортить волосы окончательно, со всем этим лучше попрощаться раз и навсегда.
Используете только кондиционер
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Согласны, что кондиционер-это незаменимый продукт в уходе за волосами, но правда в том, что с максимально поврежденными волосами он в одиночку не справится. Важно подобрать правильные средства по уходу за волосами. Для этого советуем проконсультироваться со специалистом, подробно изучив структуру и тип своих волос.
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