Ivona рассказывает об ошибках, которых стоит избегать при мытье головы.

Недостаток пены

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Один из признаков неправильного мытья головы можно видеть сразу же после процесса: когда начинает чесаться кожа головы. Или, когда спустя время в прикорневой зоне видны чешуйки кожи, похожие на «перхоть». Это происходит из-за плохого эмульгирования (вспенивания) шампуня и недостаточного промывания кожи головы.

5 признаков того, что вы моете голову неправильно pinterest.com

Ощущение грязных волос

Бывает, что волосы после мытья так и остались «перегруженными» и кажется, что до этого они были даже чище. Проблема заключается в неправильном выборе домашнего ухода в целом или в нанесении маски в прикорневую зону, ведь для каждого типа волос существует своя линейка средств, о чем мы писали ранее.

Вечная «путаница»

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Ещё один признак, который встречается довольно-таки часто: волосы после мытья превратились в один большой колтун. Совет здесь простой — в данном случае не стоит при мытье головы сильно сжимать, «мочалить», путать волосы. Помогают избавиться от колтунов несмывающиеся спреи, придуманные специально для распутывания локонов после мытья.

5 признаков того, что вы моете голову неправильно pinterest.com

«Устаревшие» народные процедуры

Все мы слышали об ополаскивании волос отваром лука и крапивы, использовании майонеза и уксуса вместо кондиционера, а также наше «любимое» - маски из яиц. Девочки, если не хочется испортить волосы окончательно, со всем этим лучше попрощаться раз и навсегда.

5 признаков того, что вы моете голову неправильно pinterest.com

Используете только кондиционер

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Согласны, что кондиционер-это незаменимый продукт в уходе за волосами, но правда в том, что с максимально поврежденными волосами он в одиночку не справится. Важно подобрать правильные средства по уходу за волосами. Для этого советуем проконсультироваться со специалистом, подробно изучив структуру и тип своих волос.

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