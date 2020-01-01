Ivona рассказывает о бьюти-средстве, которое поможет восстановить волосы и вернуть им блеск.

Что такое ламеллярная вода

Читай также: 5 самых быстрых укладок для волос

Ламеллярная вода в какой-то степени имеет схожесть с мицеллярной: это прозрачная жидкость с приятным запахом. Частицы этой воды – ламеллы – полностью восстанавливают поврежденные участки волос, их структуру, возвращая прядям живой блеск благодаря активным увлажняющим компонентам и аминокислотам, которые известны своими укрепляющими свойствами.

Ламеллы начинают работать при контакте с водой: за счет того, что эти молекулы очень маленькие, - они быстро попадают в поврежденный волос, и в отличие от кондиционеров и масок, восстанавливают его изнутри, создавая невидимую защитную пленку по всей длине.

Волшебное бьюти-средство: что такое ламеллярная вода и как она работает pinterest.com

Как пользоваться

Читай также: ТОп-5 оттенков волос, которые никогда не выйдут из моды

Ламеллярная вода с легкостью может заменить кондиционер. Вымойте голову, промокнув влажные волосы полотенцем, и по всей длине, отступив от корней, распределите средство – примерно 20 миллилитров (обычно на упаковке есть мерные деления). Слегка помассируйте волосы в течение десяти секунд, а затем смойте средство чуть теплой водой.

После процедуры можно дополнительно высушить волосы феном, но только не горячим воздухом, или же просто промокните волосы полотенцем, дождавшись, пока волосы сами высохнут. У ламеллярной воды мгновенный эффект: смело используйте после каждого мытья.

Волшебное бьюти-средство: что такое ламеллярная вода и как она работает pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.