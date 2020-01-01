Согласно типу волос: как выбрать правильный шампунь

Ivona делится советами, как выбрать правильный шампунь для своих волос.

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Правильный выбор шампуня – это гарантия здоровых ухоженных волос. Вы уверены, что точно знаете свой тип волос и проблемы, которые ему сопутствуют? Уверены, что выбираете для своих волос идеально подходящее моющее средство? Давайте сверимся!

Нормальный тип волос

Если вы считаете, что это ваш тип волос, то:

Вы моете голову раз в 2-3 дня.

Только спустя это время у корней появляется заметный жирный блеск.

Кончики волос могут иногда сечься, в холодный период – немного электризоваться.

У ваших волос умеренный объем, который не пропадает сразу же после мытья головы.

Рекомендации по выбору шампуня: В формулы шампуней для нормальных волос входят витаминный комплекс и различные экстракты, а уровень pH не выходит за границы от 5,5 до 7. В целом, в таких шампунях меньше «моющих» компонентов. Средства мягко очищают волосы, не влияя на уровень естественного выделения кожного сала.

Жирный тип волос

Если вы считаете, что это ваш тип волос, то:

Вы моете голову каждый день.

Спустя сутки (или даже меньше) у корней появляется заметный жирный блеск.

Кончики волос преимущественно не секутся.

У ваших волос отсутствует объем.

Ваши волосы практически не электризуются.

Вам не сложно уложить ваши волосы, но укладка сохраняется недолго.

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Рекомендации по выбору шампуня: В косметическом магазине обратите внимание на шампуни с содержанием крапивы, ромашки, шалфея, коры вербы, листьев смородины, мать-и-мачехи и березы. Также в фаворите оказываются шампуни (а также кондиционеры и маски для кожи головы) с содержанием глины, витаминов А и С.

Сухой тип волос

Если вы считаете, что это ваш тип волос, то:

Вы можете позволить себе мыть голову только один-два раза в неделю.

Здоровый блеск волос сохраняется только какое-то время после мытья головы.

Кончики волос преимущественно секутся.

Ваши волосы плохо поддаются укладке и часто электризуются.Рекомендации по выбору шампуня: шампуни для сухих волос непременно должны содержать увлажняющие компоненты вроде маслел ши, авокадо и миндаля. Также в составе шампуня надо искать растительные экстракты, а также ланолин, пантенол и глицерин.

Рекомендации по выбору шампуня: шампуни для сухих волос непременно должны содержать увлажняющие компоненты вроде маслел ши, авокадо и миндаля. Также в составе шампуня надо искать растительные экстракты, а также ланолин, пантенол и глицерин.

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