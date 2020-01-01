Согласно типу волос: как выбрать правильный шампунь
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Правильный выбор шампуня – это гарантия здоровых ухоженных волос. Вы уверены, что точно знаете свой тип волос и проблемы, которые ему сопутствуют? Уверены, что выбираете для своих волос идеально подходящее моющее средство? Давайте сверимся!
Нормальный тип волос
Если вы считаете, что это ваш тип волос, то:
- Вы моете голову раз в 2-3 дня.
- Только спустя это время у корней появляется заметный жирный блеск.
- Кончики волос могут иногда сечься, в холодный период – немного электризоваться.
- У ваших волос умеренный объем, который не пропадает сразу же после мытья головы.
Рекомендации по выбору шампуня: В формулы шампуней для нормальных волос входят витаминный комплекс и различные экстракты, а уровень pH не выходит за границы от 5,5 до 7. В целом, в таких шампунях меньше «моющих» компонентов. Средства мягко очищают волосы, не влияя на уровень естественного выделения кожного сала.
Жирный тип волос
Если вы считаете, что это ваш тип волос, то:
- Вы моете голову каждый день.
- Спустя сутки (или даже меньше) у корней появляется заметный жирный блеск.
- Кончики волос преимущественно не секутся.
- У ваших волос отсутствует объем.
- Ваши волосы практически не электризуются.
- Вам не сложно уложить ваши волосы, но укладка сохраняется недолго.
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Рекомендации по выбору шампуня: В косметическом магазине обратите внимание на шампуни с содержанием крапивы, ромашки, шалфея, коры вербы, листьев смородины, мать-и-мачехи и березы. Также в фаворите оказываются шампуни (а также кондиционеры и маски для кожи головы) с содержанием глины, витаминов А и С.
Сухой тип волос
- Если вы считаете, что это ваш тип волос, то:
- Вы можете позволить себе мыть голову только один-два раза в неделю.
- Здоровый блеск волос сохраняется только какое-то время после мытья головы.
- Кончики волос преимущественно секутся.
- Ваши волосы плохо поддаются укладке и часто электризуются.Рекомендации по выбору шампуня: шампуни для сухих волос непременно должны содержать увлажняющие компоненты вроде маслел ши, авокадо и миндаля. Также в составе шампуня надо искать растительные экстракты, а также ланолин, пантенол и глицерин.
Рекомендации по выбору шампуня: шампуни для сухих волос непременно должны содержать увлажняющие компоненты вроде маслел ши, авокадо и миндаля. Также в составе шампуня надо искать растительные экстракты, а также ланолин, пантенол и глицерин.
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