Ivona делится советами для того, чтобы причёска оставалась с вами как можно дольше.

6 секретов, чтобы укладка держалась как можно дольше pinterest.com

Правильный уход

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Правильный уход начинается с элементарного - мытья головы. Выбирая шампунь и бальзам, смотрите на пометку с типом волос, а не на проблему: например, для «нормальных», а не от «пушения». Так голливудские локоны не превратятся в обычные пряди. А еще помните, что бальзамы и маски не наносят на кожу головы — да, некоторые и так делают.

Тщательное смывание

Остатки средств и кожное сало не дадут укладке продержаться и часа. Наносите шампунь дважды, а после кондиционера тщательно промывайте волосы, уделяя внимание прикорневой и височной зонам.

6 секретов, чтобы укладка держалась как можно дольше pinterest.com

Средство для стайлинга

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Чем меньше на волосах стайлинга, тем лучше результат. Ограничьтесь тремя средствами: для объема по длине, прикорневой зоны и термозащиты. С ними волосы будут подвижными, но плотными – это поможет форме «закрепиться».

Особенности волос

На кудрявых и окрашенных укладка держится лучше, чем на здоровых и блестящих. Дело в том, что гладкие пряди всегда менее послушные. Поможет солевой спрей: наносите его на влажные волосы в дополнение к основным продуктам.

6 секретов, чтобы укладка держалась как можно дольше pinterest.com

Укладка на сухие волосы

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Если «крутиться» на влажную базу, хороших локонов ждать не стоит. Все усилия плойки пойдут на испарение влаги, а не на завивку. Поэтому высушите волосы до конца, дав им при этом немного остыть.

Количество лака

Чтобы не испортить все на финальном этапе, откажитесь от «бетонной» фиксации. Отдайте предпочтение легким лакам или сухим спреям – они не оставят на голове эффекта «каски». Нескольких пшиков будет достаточно, чтобы получить подвижную укладку надолго.

6 секретов, чтобы укладка держалась как можно дольше pinterest.com

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